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Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün gerçekleştirdiği gece denetimleri sırasında sohbet ettiği bir taksicinin samimi isteğini geri çevirmedi.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün gerçekleştirdiği gece denetimleri sırasında sohbet ettiği bir taksicinin samimi isteğini geri çevirmedi. Taksici esnafından gelen teklifle birlikte şoför koltuğuna oturan Başkan Altınok, “Gece-gündüz demeden Keçiören’in her noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu nedenle de sokaklarda karşılaştığımız her bir vatandaşımızla ayrı bir hikâyemiz, ayrı bir gönül bağımız oluşuyor. Taksici esnafımıza da samimi ve içten muhabbeti için teşekkür ediyorum.” dedi.

TAKSİDE SAMİMİ SOHBET

Başkan Altınok, gece geç saatlerde Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda sürdürdüğü denetimler sırasında yolcu almak üzere durak yapan taksici esnafıyla samimi bir diyalog yaşadı. Taksici esnafından gelen teklif üzerine direksiyona geçen Başkan Altınok, yanına oturan taksiciyle bir süre tur attı. Taksiyle tur atarak gerçekleştirilen sohbetin ardından mutluluğu gözlerine yansıyan taksici, kendisini kırmadığı için Başkan Altınok’a teşekkür etti.

“HALKTAN UZAK KALAN HAK’TAN DA UZAK KALIR”

Başkan Turgut Altınok da Keçiörenli vatandaşla kurduğu samimi ilişkiler üzerine bir değerlendirmede bulunarak, “Bizler makamda oturarak, vatandaştan uzak kalarak yöneticilik yapmadık, yapmayacağız. Halktan uzak kalan Hak’tan da uzak kalmış demektir. İlk belediye başkanlığı görevini üstlendiğimiz günden başlayarak vatandaşlarımızı kucakladık onlarla olan bağımızı hiç koparmadık. Vatandaşlarımızın hem özel taleplerine hem de genel taleplerine her daim cevap vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu. ​
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Bugün 11:33 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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