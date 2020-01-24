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7 yıllık özlem bitti

2013 yılından beri hak sahiplerinin konutlarını beklediği Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ihale tamamlandı.

Elif Duman
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2013 yılından beri hak sahiplerinin konutlarını beklediği Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ihale tamamlandı. 451 konutun yanı sıra; okul, cami, dükkânlar, meydan ve parklarının da bulunacağı Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi, yatay mimariye de uygun şekilde planlandı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın göreve geldiği günden itibaren üzerinde yoğun olarak çalıştığı Feridun Çelik ve Beşikkkaya mahalleleri sınırında yer alan Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ihale süreci tamamlandı. Altındağ Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında hak sahiplerinin uzun yıllardır beklediği konutların inşası yakında başlayacak. TOKİ tarafından ihalesi tamamlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 451 konut inşa edilecek. İçerisinde modern konutların yanı sıra;  okul, cami, dükkanlar, meydan ve parklarının da bulunacağı Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi, yatay mimariye de uygun şekilde planlandı.

“YOĞUN MESAİ HARCADIK”

“2013 yılından beri hak sahiplerinin beklediği konutların temelleri yakında atılacak” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren bu proje için yoğun mesai harcadık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un da desteği ile öncelikle hak sahiplerine kira yardımı bağladık. Çevreyolunun hemen dibinde olan Cinderesi, mimarisiyle ve şehirleşme planıyla örnek bir çalışma olacak. Kentsel dönüşümle ilgili TOKİ ihale sürecini tamamladı. İnşallah yakında projenin temeli atılacak ve hemşehrilerimiz konutlarına kavuşacak. Sayın Bakanımız Murat Kurum’a desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 09:24 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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