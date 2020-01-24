Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:30 TSİ- Belediye G: Bugün 09:32 TSİ

Mamaklı öğrencilerden anlamlı ziyaret

Yarıyıl tatilini Mamak Belediyesi Aile Merkezlerine gelerek dolu dolu geçiren Mamaklı öğrenciler, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yarıyıl tatilini Mamak Belediyesi Aile Merkezlerine gelerek dolu dolu geçiren Mamaklı öğrenciler, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Güler yüzleriyle büyüklere mutluluk veren öğrenciler yaşlı gönülleri sevindirmenin huzurunu yaşadı. Öğrencilerin huzurevi sakinlerine hak ettikleri sevgi ve saygıyı hissettirmek için gerçekleştirdikleri ziyarette sıcak sohbetler eşliğinde eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı.

Öğrencilerle birlikte kitap okuyarak, şarkılar söyleyerek vakit geçiren huzurevi sakinleri öğrencilerin ziyaretinden doydukları memnuniyeti ve sevinci dile getirdiler.

Yarıyıl tatilinin adresi Aile Merkezleri

Yarıyıl tatilinde Aile Merkezleri’nin öğrencilerin etkinlik adresi olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımıza yarıyıl tatili boyunca robotik kodlamadan, anne çocuk etkinliklerine, sportif etkinliklerden gezilere dolu dolu bir tatil programı hazırladık. Yavrularımız hem eğlenecek, hem de öğrenecek. Çocuklarımıza bilimi, kültürü, sporu sevdirirken, gelenek ve göreneklerimizle birlikte saygıyı, sevgiyi ve ahlaki değerleri de aşılamalıyız. Çocuklarımızın gerçekleştirdiği bu ziyareti çocuklarımızın sosyal sorumluluk bilincini kazanmaları için çok önemsiyorum.” dedi.

Tecrübelerini paylaştılar

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleri, öğrencilere kendi yaşamlarından örnekler vererek onlarla hayat boyu biriktirdikleri tecrübeleri paylaştılar. Yüzlerini güldüren ziyaretten çok memnun kaldıklarını dile getiren huzurevi sakinleri, hatırlanmanın, sevgi ve saygı görmenin sevincini yaşadılar.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu mask
Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu
Çankaya’dan buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon mask
Çankaya’dan buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon
Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi mask
Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor mask
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor
Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi mask
Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi
Başkan Altınok’tan öğrencilere sinema hediyesi mask
Başkan Altınok’tan öğrencilere sinema hediyesi
Beypazarı Kızak Şenliği’ne hazır mask
Beypazarı Kızak Şenliği’ne hazır
Başkan Köse gençleri dinledi mask
Başkan Köse gençleri dinledi
7 yıllık özlem bitti mask
7 yıllık özlem bitti
Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı mask
Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı

Bugün 09:30 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu mask
Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu
Çankaya’dan buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon mask
Çankaya’dan buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon
Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi mask
Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor mask
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor
Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi mask
Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi
Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı mask
Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır? mask
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde mask
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de mask
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural mask
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL