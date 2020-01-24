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Başkan Altınok’tan öğrencilere sinema hediyesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, karne hediyesi olarak Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencilerinin sinemaya götürüldüklerini belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, karne hediyesi olarak Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencilerinin sinemaya götürüldüklerini belirtti. Başkan Altınok, “İki haftalık tatil süresi boyunca tüm öğrencilerimize teleferik ve Deniz Dünyası gezisini ücretsiz yaptık. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik diğer sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz de sömestir boyunca devam edecek.” dedi.

KEDEM, ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYA GÖTÜRÜDÜ

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte tüm öğrencilere sömestir boyunca teleferik ve Deniz Dünyası gezisinin ücretsiz olduğunu ve Keçiören Belediyesi çocuk tiyatrolarının da devam edeceğini duyuran Başkan Turgut Altınok, bu defa da KEDEM öğrencilerinin sinemaya götürülmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öğretmenleri ve görevli personel KEDEM merkezlerinden otobüslerle aldıkları öğrencileri Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmine götürdüler. Animasyon türünde ve 1.5 saat süren filmle keyifli bir gün geçiren çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. 

“EN KALICI BAŞARIYA ALIN TERİYLE ULAŞILIR”

Özgüveni yüksek bir nesil yetiştirmek için çocuklara ve gençlere yönelik yapılacak her türlü yatırıma destek olacaklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin varisleri çocuklarımızdır. İlerde idareci olarak bizim bulunduğumuz makamlarda çocuklarımız oturacak ve bu ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Onları en iyi şekilde yetiştirmek bizim sorumluluğumuzda. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok çalışması, çalışarak da muvaffak olmaları gerekiyor. En kalıcı başarı alın teriyle, emek çekerek ulaşılan başarıdır. Bu nedenle çocuklarımıza tarihimizi, dilimizi, dinimizi öğretip çok okumaya teşvik etmeliyiz. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutup uzak tutup, anne ve babalarının dualarını alacak manevi değerlerimizi aktarmalıyız.” diye konuştu.
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Bugün 10:10 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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