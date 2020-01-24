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Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi

Halkın istek ve taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi verildi. Eğitim sonrası muhtarlar, Sincan Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Elif Duman
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Sincan’da muhtarların hizmet kalitelerinin arttırılması amacıyla teknoloji eğitimi verildi. Eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanan muhtarlar Sincan Belediyesi Kültür Evi’nde bir araya geldi.

Sertifika törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Demirci, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz, Ankara İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Behçet Uyanık, Ankara İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşan Ankara Vali Yardımcısı Dölek, “Bizim dinimizin ilk emri oku! Onun için eğitim olmazsa olmazımız. Hayatımızın her aşamasında kendimizi yenilememiz lazım. İnsan vücudundaki hücreler 2 senede yenileniyor. Devamlı yenileniyoruz. Onun için gelecek nesil için çalışan insanlarız. Peygamber Efendimiz çok sinirliyken de çok sevinçliyken de karar vermeyin diyor. Sevgili muhtarlarımız sizler sahada bizim elimiz ayağımızsınız. Devletin de vitrinisiniz. Sinirliyken de karar vermeyin neşeliyken de karar vermeyin.” dedi.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük muhtarlıkların önemine dikkat çekti. Küçük, “Muhtarlık kurumu vatandaş açısından devlet temsilcisi, devlet açısından vatandaş temsilcisidir. Seçimle iş başına gelen önemli bir müessese. Yaptığınız iş öncelikle iletişimle alakalı. Vatandaştan aldığınız sorunları devlete, devletten aldığınızı vatandaşa iletmek. Bunlar da günümüzde iletişim ve bilişim teknolojisini doğru kullanmakla yakından bağlantılı. Muhtarlarımız için teknoloji eğitimini Ankara Kalkınma Ajansı, Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemiz işbirliği içerisinde vermeyi önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, eğitim programından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Böylesine güzel bir çalışmaya şahit olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Muhtarlar bizim başımızın tacı. Günceli, teknolojiyi ve evrenseli yakalamak için gösterdikleri bu çaba takdire şayan. Bu projede emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve diğer öğretmen arkadaşları da tebrik ediyorum.” açıklamasında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz ise teknolojinin hayatımızdaki olmazsa olmazlar arasına girdiğini belirterek, “Modern dünya artık teknolojiye hakim olmakla mümkün. Eğer başarılı olmak istiyorsanız bu yol teknolojiye hakim olmaktan geçiyor. Bu proje bizim için önemli bir proje. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temel hedefimiz şu, eğitim her zaman ve her yerde ülke ve millet ödevimizdir. Eğitimle ilgili her türlü çalışmaya varız ve hazırız. Projenin hayırlı olmasını ve yaygınlaşmasını diliyorum.” dedi.

Ankara İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Behçet Uyanık ise, “Ülkeyi yönetenlerle dirsek temasında olmanız gerekiyor. Demokrasinin temel taşı olması nedeniyle sizleri önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. Ankara İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan da katılımcılara teşekkür etti.
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Bugün 10:18 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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