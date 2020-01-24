Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor

Başkent’in genç tiyatrocu adayları, Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile Yenimahalle’de hayata geçirilen ücretsiz konservatuar eğitimi için ilk performanslarını sergiledi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan seçmelerde performanslarıyla jüriyi etkilemeyi başaran 30 genç için sahne kapıları aralandı.

Kültür sanat dünyasına sayısız oyuncu kazandıran Türkiye’nin köklü sanat akademilerinden Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin usta eğitmenleri karşısında ter döken tiyatrocu adaylarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı. Adayların ilk sahne tecrübesinde heyecanlarını paylaşan Yaşar, “Başkent’in yeni tiyatro oyuncuları Yenimahalle’de yetişecek. Hepinizle gururu duyuyorum.” diyerek gençlere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Adaylar seçmelerde ter döktü

Yabancı ya da yerli bir eserden, bir komedi, bir dram olmak üzere iki parça ve bir şiirle elemelere katılarak jüriden tam not alan 30 genç, tam burslu olarak Şubat ayında ders başı yapacak.

Performanslarıyla sahnede gelecek vadeden gençler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi 1’inci katta konumlandırılan Yenimahalle konservatuarında, 2 uygulama, 2 teorik, 2 etüt sınıfı, 1 kütüphane ve 1 dans, müzik odasında 2 yıl boyunca eğitim alacak.

Eğitim 2 yıl sürecek

Öğrenciler, devam zorunluluğu olan eğitimlerinin ilk yılında Oyunculuk Yöntemleri, Doğaçlama, Oyunculuk Temel Teknikleri, Dünya Tiyatro Tarihi, Diksiyon, Şan, Dans dersleri alacak. 2’inci yılda; Temel Oyunculuk, Role Hazırlık, Dünya Tiyatro Tarihi, Metin İnceleme, Diksiyon, Şan, Dans dersleri alarak eğitimini başarıyla tamamlayan gençler, Mezuniyet Oyunu ile ilk sahnelerini yapacak.

Ayrıca mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak.