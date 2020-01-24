Çankaya’dan buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon

Çankaya Belediyesi kış ayını vatandaşların sorunsuz geçirmeleri için tüm birimleriyle teyakkuza geçerken gece gündüz demeden kar ve buzla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma içerisinde olan Çankaya Belediyesi ilçede yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme ve solüsyon araçları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini de alan Çankaya Belediyesi tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları araç ve yaya trafiğine hazır hale getiriyor.

Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından oluşan buzlanmayı önlemek için tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizleyen Çankaya Belediyesi, bu kış için deposunda bulundurduğu 5 bin ton tuzu ihtiyaç duyulan bölgelere atıyor.