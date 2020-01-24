Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:49 TSİ- Belediye G: Bugün 10:51 TSİ

Çankaya’dan buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon

Çankaya Belediyesi kar yağışına karşı oluşturduğu ekiplerle tüm önlemlerini alırken, kar yağışının ardından oluşan buzlanmayı da yollara tuz ve solüsyon serperek önlüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Çankaya Belediyesi kış ayını vatandaşların sorunsuz geçirmeleri için tüm birimleriyle teyakkuza geçerken gece gündüz demeden kar ve buzla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma içerisinde olan Çankaya Belediyesi ilçede yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme ve solüsyon araçları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini de alan Çankaya Belediyesi tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları araç ve yaya trafiğine hazır hale getiriyor.

Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından oluşan buzlanmayı önlemek için tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizleyen Çankaya Belediyesi, bu kış için deposunda bulundurduğu 5 bin ton tuzu ihtiyaç duyulan bölgelere atıyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu mask
Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu
Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi mask
Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor mask
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor
Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi mask
Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi
Başkan Altınok’tan öğrencilere sinema hediyesi mask
Başkan Altınok’tan öğrencilere sinema hediyesi
Beypazarı Kızak Şenliği’ne hazır mask
Beypazarı Kızak Şenliği’ne hazır
Başkan Köse gençleri dinledi mask
Başkan Köse gençleri dinledi
Mamaklı öğrencilerden anlamlı ziyaret mask
Mamaklı öğrencilerden anlamlı ziyaret
7 yıllık özlem bitti mask
7 yıllık özlem bitti
Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı mask
Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı

Bugün 10:49 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu mask
Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu
Çankaya’dan buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon mask
Çankaya’dan buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon
Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi mask
Başkan Altınok “Hasvak Keçiören Eğitim Merkezi” açılışını gerçekleştirdi
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor mask
Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı açılıyor
Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi mask
Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi
Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı mask
Başkan Altınok taksici esnafını kırmadı, taksiyle tur attı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır? mask
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde mask
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de mask
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural mask
Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL