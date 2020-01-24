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Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu

Çankaya Belediyesinden öğrencilere bir karne hediyesi de Karagöz ve Hacivat'la geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinden öğrencilere bir karne hediyesi de Karagöz ve Hacivat'la geldi. Çankaya'da 5 farklı okuldan 200'den fazla öğrenci "Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri" oyununu Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izledi.

Çankaya Belediyesinden öğrencilere müze gezisinden sonra bir karne hediyesi de Karagöz ve Hacivat'la geldi. Çankaya'da 5 farklı okuldan 200'den fazla öğrenci "Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri" oyununu Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izledi.

Dünyaca ünlü sahne sanatçısı Haluk Yüce'nin yeniden yorumlayıp sahnelediği gölge oyunu, öğrencilerden büyük beğeni topladı. Müzikler ve sahne efektleri ile dikkat çeken oyunda Karagöz ve Hacivat'ın birbirinden ilginç ve komik diyalogları büyük alkış alırken, sanatçı Haluk Yüce, Karagöz müziklerini ve tekerlemelerini de çocuklara öğretti. Güncel şakalarla süslenen oyunla keyifli dakikalar geçiren çocukların neşesi ise görülmeye değerdi.
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Bugün 10:53 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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