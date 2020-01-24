Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:23 TSİ- Gündem G: Bugün 11:24 TSİ

ATO Başkanı Baran “Orta Anadolu E-İhracat Konferansı”nın açılışına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Türkiye’nin büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşmasında, e-ticaret ve e-ihracat başrol oynayacak.” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

ATO Başkanı Baran, Ankara Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Webolizma iş birliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Orta Anadolu E-İhracat Konferansı’nın açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin e-ticarete uyum sağlayan ülkelerin başında yer aldığını dile getiren Baran, “Nüfusun büyüklüğü, internetin kullanımı, ödeme sistemleri ve lojistik gelişmişlik Türkiye’nin e-ticaretteki gelişiminde temel avantajları oldu. Türkiye’de e-ticaret pazarı 45 milyar dolar civarında bir hacme ulaştı. Ülkemiz bir yandan KOBİ’leri elektronik ihracata yönlendirirken diğer yandan da elektronik ihracatın artışına yönelik tedbirler uyguladı. Bu desteklerin sonuçlarını ekonomik göstergelerde de göreceğiz.” diye konuştu.

Global perakende ticaret hacminin 2019 yılı itibariyle 25 trilyon dolara ulaştığı bilgisini veren Baran, bu rakam içindeki e-ticaret satışlarının ise 3,5 trilyon dolar olduğunu söyledi. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payının 2011 yılında yüzde 3,6 iken 2019 yılında yüzde 15’e yükseldiğini kaydeden Baran, bunun ticaretin hızla yön değiştirdiğinin göstergesi olduğunu kaydetti. Baran, “E-ticaret sayesinde küresel pazarda yer alan firmalar daha kolay pazar çeşitlendirmesi yapabildiği gibi müşteri portföyünü genişletip daha etkin dağıtım kanallarıyla operasyon maliyetini düşürebiliyor. Bu durum e-ticarete yönelen firmalara rekabet imkânı sağlıyor.” dedi.

“HEDEF HER ÜYEYİ E-İHRACATÇI GÖRMEK

ATO’nun, üyelerinin ticari faaliyetlerini artırmaya yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Baran,  Ankara’nın ve Anadolu’nun ticaret ve ihracat potansiyelini artırmak için başta panel, eğitim programları, yabancı heyetlerle toplantılar  olmak üzere çok sayıda faaliyet yürüttüklerini kaydetti. Üyelere daha kaliteli hizmeti daha kısa sürede verebilmek için ATO’da dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini de bildiren Baran, “E ticaretin 24 saat devam ettiğini dikkate alarak, internet üzerinden belge verme hizmet süremizi de 24 saate çıkarttık. Şirketlerimiz ve işletmelerimiz bu süreçte rakiplerinin gerisinde kalmamalı. Bizim gibi kuruluşların görevi üyelerimizi ve ihracat yapmak isteyenleri bu değişimlere hazırlamak. Her üyemizin e-ticaret ve e-ihracat yaptığını görmek en büyük hedefimiz. Biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir dolar ülkemizin geleceğini inşa edecektir.” diye konuştu.

Konferansa Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, Webolizma Ajans Başkanı Ecevit Saraç, Worldef Kurucu Başkanı Ömer Nart da katılarak açılış konuşmalarını yaptılar.

Bugün 11:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATO Başkanı Baran “Orta Anadolu E-İhracat Konferansı”nın açılışına katıldı mask
ATO Başkanı Baran “Orta Anadolu E-İhracat Konferansı”nın açılışına katıldı
ORSİAD’ın fabrika projesine ASO desteği mask
ORSİAD’ın fabrika projesine ASO desteği
Türkiye'nin beklediği oyunlar belli oldu mask
Türkiye'nin beklediği oyunlar belli oldu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı mask
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre mask
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre
Sömestir tatilinde güvenli bir yolculuğa çıkacaklara Michelin’den öneriler mask
Sömestir tatilinde güvenli bir yolculuğa çıkacaklara Michelin’den öneriler
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır? mask
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde mask
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de mask
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor mask
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL