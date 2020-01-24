Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:47 TSİ- Gündem G: Bugün 13:34 TSİ

ATO’da nitelikli eleman ihtiyacı masaya yatırıldı

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, “Meslek lisesi mezunu, mesleki eğitim almış gençlerimiz, ekonomik kalkınmamıza katkı sağlar.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, genç işsizlik oranının yüksek olduğu Türkiye’de pek çok sektörde nitelikli eleman ihtiyacının devam ettiğini belirterek, “Meslek lisesi mezunu, mesleki eğitim almış gençlerimiz, ekonomik kalkınmamıza katkı sağlar.” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO’nun 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ve üyeleriyle nitelikli iş gücü ihtiyacı konusu başta olmak üzere sektöre yönelik konuların görüşüldüğü istişare toplantısında bir araya geldi. ATO’nun Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili’nin de katıldığı toplantıda konuşan Yılmaz, Türkiye’de sanayi ve ticaretin gelişimi için her alanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu ihtiyacı temin edebilmek için belirlenen konu üzerine uzmanlaşmış mesleki eğitim ekipleri oluşturmalıyız” dedi. Türkiye’nin istihdam kaynağı açısından zengin bir ülke olduğuna dikkat çeken Yılmaz, mesleki eğitimin özendirilmesi için kitle iletişim araçlarının kullanılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Gençlerimizin en çok takip ettiği mecraları bu açıdan yol gösterici olarak kullanmalıyız. Örneğin dizi filmlerde mesleki eğitimin önemini gündeme getirerek, özendirebiliriz.” diye konuştu.

Mesleki eğitimin doğru planlanması gerektiğine de dikkat çeken Yılmaz, “Meslek lisesi mezunlarının sadece yüzde 10’unun eğitim aldıkları alanlarda istihdam edildiğine dair istatistik mevcut. Bu gerçeği dikkate alarak eğitimleri planlamalı, genç nüfusumuzu doğru değerlendirmeliyiz.” dedi.

Toplantıda konuşan 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, sektörleri açısından nitelikli istihdamın büyük önem taşıdığını belirterek, halen eğitim müfredatında yer almayan alanlarda mesleki eğitim vermek üzere öğretmenler yetiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Güçlü, okullarla sektörü bir araya getirerek, sektörel ihtiyaçlara göre eğitimin şekillenmesinin sağlanabileceğini ifade etti.  

ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, sektörel ihtiyaçların eğitim müfredatının belirlenmesinde daha aktif rol alması gerektiğini belirterek, meslek lisesi mezunlarının doğru istihdamının hem sektörlere hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Doğal taş sektörünün eleman ihtiyacını gidermesi için bu alana yönelik nitelikli elemanlar yetiştirilmesinin ele alındığı toplantıya, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Dr. Nevzat Kavaklı, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mustafa Köroğlu, Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mustafa Güçlü ile 30. Doğal Taş, Mermer Ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Sarıkaya, Komite Üyeleri Murtaza Tosun, Erol Yıldırımoğlu, Serkan Fındık ve sektör temsilcileri katıldı.

Bugün 12:47 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATO Başkanı Baran “Orta Anadolu E-İhracat Konferansı”nın açılışına katıldı mask
ATO Başkanı Baran “Orta Anadolu E-İhracat Konferansı”nın açılışına katıldı
ORSİAD’ın fabrika projesine ASO desteği mask
ORSİAD’ın fabrika projesine ASO desteği
Türkiye'nin beklediği oyunlar belli oldu mask
Türkiye'nin beklediği oyunlar belli oldu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı mask
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre mask
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre
Sömestir tatilinde güvenli bir yolculuğa çıkacaklara Michelin’den öneriler mask
Sömestir tatilinde güvenli bir yolculuğa çıkacaklara Michelin’den öneriler
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri mask
Planlı Gebelik İçin Doğum Kontrol Yöntemleri
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır? mask
Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak" mask
Başkan Altınok: "Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak"
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde mask
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de mask
Ünlü İspanyol Şef Josep Vila ilk kez Türkiye’de
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor mask
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL