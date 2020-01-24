ATO’da nitelikli eleman ihtiyacı masaya yatırıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, genç işsizlik oranının yüksek olduğu Türkiye’de pek çok sektörde nitelikli eleman ihtiyacının devam ettiğini belirterek, “Meslek lisesi mezunu, mesleki eğitim almış gençlerimiz, ekonomik kalkınmamıza katkı sağlar.” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO’nun 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ve üyeleriyle nitelikli iş gücü ihtiyacı konusu başta olmak üzere sektöre yönelik konuların görüşüldüğü istişare toplantısında bir araya geldi. ATO’nun Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili’nin de katıldığı toplantıda konuşan Yılmaz, Türkiye’de sanayi ve ticaretin gelişimi için her alanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu ihtiyacı temin edebilmek için belirlenen konu üzerine uzmanlaşmış mesleki eğitim ekipleri oluşturmalıyız” dedi. Türkiye’nin istihdam kaynağı açısından zengin bir ülke olduğuna dikkat çeken Yılmaz, mesleki eğitimin özendirilmesi için kitle iletişim araçlarının kullanılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Gençlerimizin en çok takip ettiği mecraları bu açıdan yol gösterici olarak kullanmalıyız. Örneğin dizi filmlerde mesleki eğitimin önemini gündeme getirerek, özendirebiliriz.” diye konuştu.

Mesleki eğitimin doğru planlanması gerektiğine de dikkat çeken Yılmaz, “Meslek lisesi mezunlarının sadece yüzde 10’unun eğitim aldıkları alanlarda istihdam edildiğine dair istatistik mevcut. Bu gerçeği dikkate alarak eğitimleri planlamalı, genç nüfusumuzu doğru değerlendirmeliyiz.” dedi.

Toplantıda konuşan 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, sektörleri açısından nitelikli istihdamın büyük önem taşıdığını belirterek, halen eğitim müfredatında yer almayan alanlarda mesleki eğitim vermek üzere öğretmenler yetiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Güçlü, okullarla sektörü bir araya getirerek, sektörel ihtiyaçlara göre eğitimin şekillenmesinin sağlanabileceğini ifade etti.

ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, sektörel ihtiyaçların eğitim müfredatının belirlenmesinde daha aktif rol alması gerektiğini belirterek, meslek lisesi mezunlarının doğru istihdamının hem sektörlere hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Doğal taş sektörünün eleman ihtiyacını gidermesi için bu alana yönelik nitelikli elemanlar yetiştirilmesinin ele alındığı toplantıya, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Dr. Nevzat Kavaklı, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mustafa Köroğlu, Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mustafa Güçlü ile 30. Doğal Taş, Mermer Ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Sarıkaya, Komite Üyeleri Murtaza Tosun, Erol Yıldırımoğlu, Serkan Fındık ve sektör temsilcileri katıldı.