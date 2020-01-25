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Kahramankazan’da tatil dolu dolu geçiyor

Kahramankazan Belediyesi’nin, zorlu bir eğitim öğretim döneminin ardından yarıyıl tatiline giren öğrencilerin, tatil boyunca kaliteli vakit geçirmeleri için hazırladığı program tüm hızıyla sürüyor.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi’nin, zorlu bir eğitim öğretim döneminin ardından yarıyıl tatiline giren öğrencilerin, tatil boyunca kaliteli vakit geçirmeleri için hazırladığı program tüm hızıyla sürüyor. Tiyatrodan sinemaya, doğa gezilerinden sanat kurslarına kadar birçok etkinliğe katılan öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Kahramankazan Belediyesi’nden zorlu bir eğitim öğretim sürecinin ardından yarıyıl tatile giren öğrencilere sürpriz geldi.

Hababam Sınıfı’ndan müze gezilerine

Belediye, öğrenciler için tatil boyunca birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı bir program hazırladı. Öğrenciler bu kapsamda, “Malum Alem İnternet” tiyatro oyunu ile 7’den 70’e hepimizin hayranı olduğu “Hababam Sınıfı” filmini aileleriyle birlikte izledi. Sinema gösterimine katılan öğrencilere ve ailelere mısır ikram edildi. Öğrenciler için ayrıca Çamlıdere ilçesine bir gezi programı düzenlendi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı gezide, ilçedeki oyuncak müzesi ve diğer müzeler ile doğal güzellikler gezildi. Öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce (KAGEM) düzenlenen origami (kağıt katlama sanatı) eğitimi, resim, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri ile akıl oyunları etkinliklerine katıldı. Öğrenciler ayrıca, “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Çocuklarla İletişimi” konulu söyleşiye de katıldı. Öğrenciler, etkinliklerin yanı sıra KAGEM’in düzenlediği tekrar dersleri ve değerlendirme sınavlarına da katıldı. Tatil boyunca sürecek birbirinden renkli etkinlikler sayesinde öğrenciler kaliteli vakit geçirerek, hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olacak.  

Her şey çocuklarımız için

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak geleceğimizin teminatı olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak az. Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara hem bir karne hediyesi vermek, hem de yarıyıl tatillerini kaliteli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için böyle bir program hazırladık. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca harcadıkları çaba için kutluyorum. Tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini temenni ediyorum.” diye konuştu.
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Bugün 10:35 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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