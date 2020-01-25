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Yenimahalle'nin İkinci Bahar üyeleri dans ediyor

İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezleri ile 50 yaş üstü vatandaşları çeşitli etkinliklerde buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Yenimahalle İkinci Bahar Merkezi üyelerini halk oyunları eğitiminde buluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Profesyonel Dans Eğitmeni Ramazan Akdağcık’ın gönüllü olarak verdiğini dans eğitimiyle her cuma saat 10.30’da merkeze gelerek dans eden üyeler, hem eğleniyor hem de dans etmeyi öğreniyor.

“Burada hastalıklarımı unutuyorum”

1,5 saat süren derslerde sirtaki, zeybek, roman havası ve halay gibi birçok dans türünün eğitimini alan vatandaşlar, uyumları ve hareketleri ile usta dansçılara taş çıkartıyor.

İkinci Bahar’ın kendisine neşe verdiğini anlatan üye Sevgi Kılıç (60), “Burası ikinci evimiz gibi. Yenimahalle Belediyesi’nin bütün faaliyetlerine katılıyorum. Her yerde ben varım. Dans eğitimini herkese tavsiye ediyorum. Stres atmaya birebir. Sinir, stres hiçbir şeyiniz kalmıyor. Burada hastalıklarımı unutuyorum. Hasta olanlar burada şifa buluyor.” dedi.

Dans edin, Alzheimer ve Parkinson’a yakalanmayın

Dans eden kişinin daha mutlu olduğunu belirten Dans Eğitmeni Ramazan Akdağcık, ”Dans etmek öncelikle kişiyi mutlu eder, neşe ve enerji verir. Ayrıca dans etmek Alzheimer ve Parkinson gibi birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Dans eğitimi sağlıklı yaşamanın olmazsa olmazlarından biridir. Dans ederken pek çok kas grubu eş zamanlı olarak çalışır. Dans etmek stresi azaltır ve kötü ruh halini düzeltmeye yardımcı olur.” diye konuştu.
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Bugün 10:42 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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