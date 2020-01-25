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Keçiören’de gülümseten uyku

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çocuk Korosu Konseri'nde uyuyakalan minik Doruk Alp Ayvaz’ı (5) konserin sonunda yanına çağırarak uzun süre sohbet etti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çocuk Korosu Konserin’de uyuyakalan minik Doruk Alp Ayvaz’ı (5) konserin sonunda yanına çağırarak uzun süre sohbet etti. Başkan Altınok, “Doruk Alp gerek kostümüyle gerekse hayran bırakan sempatik tavrıyla bizi ve tüm misafirlerimizi tebessüm ettirdi. Rabbim uyuyarak bizleri gülümseten yavrumuzu ailesine bağışlasın ve hayırlı bir ömür nasip etsin.” dedi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde, koro şefi Senem Aypar’ın yönetiminde düzenlenen Çocuk Korosu Konseri, Keçiörenli ailelere eğlenceli bir akşam yaşatırken konser sırasında da ilginç bir olay yaşandı.

“ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE UYANDI”

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu üyesi minik Doruk Alp Ayvaz, “Arı vız vız vız” isimli şarkıyı solo olarak seslendirirken daha sonra büyük alkışlar eşliğinde korodaki yerine geçti. Koro arkadaşlarıyla birlikte şarkıları bir süre seslendirmeye devam eden Doruk Alp daha sonra bulunduğu yere çökerek kendi başına oyun oynamaya başladı. Konserin sonlarına doğru uyuyakaldığı görülen Doruk Alp, alkışlar eşliğinde uyanınca programın sunucusu tarafından alınarak annesi Esra Ayvaz’a teslim edildi. Konserin bitmesiyle birlikte de Başkan Turgut Altınok’un yanına gelen minik sanatçı salondakilerden yine büyük bir alkış aldı.

Minik Doruk Alp, annesi Esra Ayvaz ile birlikte salondan ayrılırken konseri izlemeye gelen vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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