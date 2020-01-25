Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası tüm imkanlarını seferber etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla arama ve kurtarma ekipleri hazırlandı. Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı Elazığ’a gönderildi.

40 ARAMA VE KURTARMA PERSONELİ BÖLGEDE

Depremin meydana gelmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin olmak üzere depremden etkilenen illerin belediye başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk etapta toplamda 9 araç ile birlikte 40 personelin bölgeye hem havayolu hem de karayolu ile sevki yapıldı. Deprem bölgesine ulaşan ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

GIDA YARDIMI DA VAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem sonrası yaptığı açıklamada, gıda yardımlarının da hazırlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Seğmen Su tarafından bölgeye su sevki yapılırken, Halk Ekmek Fabrikası’nın hazırlıklarını tamamlamasının ardından 12 bin kapasiteli Halk Ekmek Seyyar Fırın aracı da Elazığ’a gönderildi.

Deprem bölgesinde günlük üç öğünde 5 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti sağlamak üzere ayrıca BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekiplerinin araçlarla gönderildiği bilgisini veren Başkan Yavaş, “İlk andan itibaren valiliklerle ve belediyelerle irtibat içindeyiz. Battaniyeden gıdaya tüm ihtiyaçları karşılamak için ekiplerimizle birlikte hazırız.” dedi.