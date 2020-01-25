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Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ merkezli olarak yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Hisarcıklıoğlu: “ Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ merkezli olarak yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin bir mesaj yayımlayan Hisarcıklıoğlu, “Elazığ depremi ile tüm vatandaşlarımız derinden üzülmüştür. Burada kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yaktı.

Tüm Milletimize geçmiş olsun diyor, kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

Milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde, her felakette olduğu gibi bu felakette de dayanışma içinde olacağına ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız.

Felaketlerin acısını ancak birlik ve beraberlik içinde azaltabiliriz. Allah tekrarından ve beterinden saklasın” ifadesini kullandı.
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