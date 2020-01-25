Hakan Han Özcan’dan Mehmet Yiğiner’e ziyaret

Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kendilerini ziyarete gelen Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindekileri makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette taksici esnafını ilgilendiren önemli konularla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Yiğiner: ''Esnafımızın sırtında kambur oluşturacak her uygulamanın karşısındayız''

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Yiğiner, “Esnafımızın en iyi hizmeti vermesi için gece gündüz demeden yönetici arkadaşlarımız ve personelimizle birlikte çalışıyoruz; sürekli esnafımızdan gelen geri dönüşleri takip ediyoruz. Bu bağlamda da esnafımızın yararına olacak ve hizmet kalitesini arttıracak her uygulamanın yanında olduğumuz gibi esnafımızın sırtında kambur oluşturacak her uygulamanın da karşısındayız.” dedi.

Mehmet Yiğiner: ''ÖTV’siz araç alımı ülkemizin gözbebeği ve gururu olan yerli elektrikli otomobilimiz olan TOGG’a uygulansın ve süreklilik kazansın''

ÖTV’siz araç alımının önemine vurgu yapan Yiğiner, “ ATO Congresium'da ‘Ankara Şoför Esnafı Buluşması’nı gerçekleştirmiştik. Orada esnafımızın birlikteliğini ve kenetlenmesini hükümetimize göstererek Türkiye genelindeki şoför esnafını da ilgilendiren ÖTV'siz araç yenilemenin sözünü aldık ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar da tüm şoför esnafı bu uygulamadan yararlandı. Bu vesileyle de araçlarımızı yenilememiz için bize büyük bir fırsat sunan hükümetimize bir kez daha teşekkür ediyoruz, lakin araçlarını yenileyen esnafımız kadar araçlarını yenileyemeyen esnafımız da mevcuttur.” dedi.

Başkan Yiğiner, “Bizler esnafımızın Ankara halkına en iyi şekilde hizmet etmesini arzu ediyoruz. Bu bağlamda da esnafımızın çağın şartlarına uygun daha modern ve konforlu araçlarla hizmet vermesi, araçlarını yenileyemeyen esnafımızın da mağdur olmaması ve bu uygulamadan faydalanabilmesi adına hükümetimizin ÖTV'siz araç yenileme uygulamasını yeni bir kanunla tekrar etkin hale getirilmesini talep ediyoruz. İlerleyen süreçte de bu uygulamanın büyük bir coşku ile karşıladığımız ülkemizin gözbebeği ve gururu olan yerli elektrikli otomobilimiz olan TOGG’a uygulanmasını ve beş yılda birde tekrarlanacak şekilde süreklilik kazanmasını talep ediyoruz. Bu bizim ve esnafımızın, ülkemize ve ekonomimize destek olmak adına en büyük temennisidir.” diye konuştu.

Yiğiner, “Taksici esnafımızı yakından ilgilendiren konularla ilgili odamızın ve esnafımızın görüşlerini aktardığımız bu önemli ziyaretlerinde; talep ve beklentilerimize yakın ilgi gösteren ve çözüm odaklı yaklaşan Sayın Hakan Han Özcan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” diyerek, konuşmasını noktalandırdı.

Hakan Han Özcan: ''Esnafın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız''

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da samimi ve içten yaklaşımlarından dolayı Başkan Mehmet Yiğiner ve yöneticilerine teşekkür ederek, “Ankara halkına 7/24 hizmet veren taksici esnafımızın en iyi hizmeti vermesi için bizde elimizden gelen desteği vereceğiz. Sayın Mehmet Yiğiner tarafından bizlere aktarılan konularla ilgi talep ve beklentilerle ilgileneceğiz ve esnafın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerinin ardından Başkan Mehmet Yiğiner ve yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticileri, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte hizmet binasının girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi.