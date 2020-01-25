45 Saniyede 17 Bin Kişi Hayatını Kaybetti! Türkiye'deki Korku Veren Depremler

27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da oldukça büyük bir deprem yaşandı. 7.9 büyüklüğü bulunan söz konusu deprem sonucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 33.000 olarak kayıtlara geçti. 100.000 kişinin de yaralandığı söz konusu depremde 116.000'den fazla yapı tamamıyla yıkıldı. Büyük Erzincan Depremi, Dünya genelinde yaşanan en büyük depremlerden birisi olarak ön plana çıkıyor.

Tokat Erbaa ilçesinde 1942 yılında 7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremle de 3.000 kişi hayata gözlerini yumdu ve binlerce bina yıkıldı.

Samsun sınırları içerisinde yer alan Ladik ilçesine oldukça yakın konumda olan bir bölgede 26 Kasım 1943 tarihinde 7.2 büyüklüğünde oldukça geniş alanı etki alanına alan bir deprem yaşandı. Bu depremde 4.000 kişi ölürken, binlerce kişi yaralı olarak kurtarıldı. Binaların %75'lik büyük bölümü yıkıldı.

1944 yılında Bolu Gerede'de yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depremde binlerce can aldı. Ardından gelen büyük deprem ise Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 1953 yılında yaşandı. Bu deprem sonucunda da yine diğer büyük depremlerde olduğu gibi binlerce kişi hayatını kaybetti.

Muş Varto ilçesinde 19 Ağustos 1966 tarihinde 6.9 büyüklüğü bulunan oldukça korkunç bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem, Cumhuriyet tarihimiz boyunca en büyük hasarın meydana geldiği depremler arasında yerini alıyor.

Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999 tarihinde 7.4 büyüklüğünde yaşanan depremde Türkiye tarihinin en fazla can ve mal kaybının meydana geldiği anlar yaşandı. Sadece 45 saniye süren Gölcük Depremi, tüm Marmara Bölgesi'nin yanında, Ankara'dan İzmir'e kadar oldukça geniş bir alanda meydana geldi. Oldukça yıkıcı sarsıntıda Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da oldukça büyük can / mal kayıpları yaşandı. 17.1187 kişi öldü, 25.000 kişi yaralandı.