Meral Akşener'in Deprem Haberini Almasıyla Yaptıkları Sosyal Medya Gündeminde!

Gazeteci Uğur Dündar, Tele1 Ekranlarında yayınlanmakta olan Demokrasi Arenası isimli programa katılım gerçekleştiren İYİ Parti Lideri Meral Akşener'le konuşma yaptı. Gündemle ilgili konuların masaya yatırılarak karşılıklı olarak konuşulduğu söz konusu programın ilerleyen vakitlerinde Elazığ'da yaşanan depremin haberi verildi.

Fatiha Okudu

Acı haberi alan Meral Akşener, hemen siyaset konuşmayı keserek izleyicilerden Fatiha okumasını istedi. Ardından ise dfua etmeye başladı. Fatiha suresini okuyan Meral Akşener, duasını tamamladıktan sonra hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet diledi. Siyaset konuşmak istemediğini söyleyerek açıklamalarına devam eden Meral Akşener, programın sonlandırılmasını söyledi. Uğur Dündar'da Akşener'e hak vererek programı sonlandırdı.

Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan İsimlerden Biri Oldu

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Elazığ'da meydana gelen söz konusu depremin haberini almasıyla siyaset konuşmayı bırakıp programın sonlandırılmasını talep etmesi, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takdir topladı. Akşener, uzun süre Twitter'da ilk sırada gündemde yerini aldı.

Türkiye, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te Elazığ'dan gelen bir son dakika haberiyle yıkılmıştı. Kandilli tarafından alınan verilere göre söz konusu deprem 6.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Kilis'ten Samsun'a, Irak'tan Suriye'ye kadar oldukça geniş bir alanda hissedilen söz konusu deprem hem Elazığ'da hem de Malatya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 29 olarak ön plana çıkarken, yıkılan bina sayısı ise güncel olarak 72 olarak açıklandı.

Depremin yaşandığı ve enkazların meydana geldiği andan itibaren arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 25 Ocak 2020 23:52 saatinde olduğumuz şu sürede de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor .Zamanla yarışan ekipler, şimdiye kadar 41 kişiyi enkazdan kurtardı.