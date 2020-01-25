Elazığ Depremiyle İlgili Canlı Yayın Yapan Muhabir Gözyaşlarını Tutamadı!

Elazığ'da depremzedelerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor. 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin sonrasında arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda çok sayıda kişi enkaz altından çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları, ara ara oldukça duygusal sahneler ortaya çıkarıyor.

CNN Türk canlı yayınında depremle ilgili bilgi veren CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, kurtarma çalışmaları gerçekleştirirken bunları anbean izleyenlerle paylaştı. Kurtarma çalışmaları yapılırken CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, gözyaşlarına boğuldu.

"Adım Dahi Atmayın"

AFAD ekipleri, çevrede bulunan herkesin sessiz olması gerektiğiyle ilgili net uyarıda bulundu .Adım dahi atmamalarını isteyen ekipler, sismik dinleme yapılacağından dolayı tek bir sesin dahi karışıklık yaratabileceğini aktardı.

Ekipler, yapılan dinleme çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine enkazın farklı kısımlarına yönelerek çalışmalara ve dinlemelere devam edildi. Bu esnada canlı yayında olanları aktaran Öztürk, bekleyişin oldukça zor olduğunu, çok sayıda kişinin bir ses duyulmasını istediğini ve bunun çok zor bir durum olduğunu, etkilenmemenin münkün olmadığını bu yüzden dolayı özür dilediğini ifade ederek gözyaşlarına boğuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu depremle ilgili yaptığı son açıklamalarda; depremin meydana geldiği ilk an itibarıyla toplam olarak 39 kişinin göçük altından çıkarıldığıyla ilgili bilgi aktarımında bulunmuştu. 25 Ocak 2020 23:58 tarihinde göçük altından kurtarılan kişi sayısının 41'e ulaştığı bilgisi herkesi oldukça sevindirdi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde, kimi zaman oldukça duygusal, kimi zaman da oldukça sevindirici anlar yaşanıyor. Göçük altından kurtarılan kişileri gören halk alkışlar eşliğinde ekiplere ve kurtarılanlara moral desteği veriyor.