Elazığ'da Enkaz Altında Bir Kadının Doğum Yaptığı İddia Ediliyor!

Elazığ'da yaşanan ve çok sayıda şehirde etkisini gösteren 6,8 büyüklüğündeki oldukça büyük etkiler bırakan depremin ardından, bölgede arama - kurtarma faaliyetlerine büyük bir hızla devam ediliyor. Zamana karşı çok büyük bir yarış yaşanan bölge üzerinde ekipler, enkaz altında kalanların en ufak zarar almamaları için adeta iğneler kullanarak kuyu kazıyorlar. Dün gece saatlerinden itibaren oldukça fazla kişinin enkaz altından kurtarılması sağlanan bölge üzerinde bulunan bir enkazda, bir kadının enkaz altında doğum yaptığı iddiası bölgede büyük ses getirdi.

41 Kişi Kurtarıldı

Elazığ'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve toplam olarak 22 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren depremin sonrasında ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. AFAD tarafından saat 15.30'da güncellenen verilere göre enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 40'dı. Aradan geçen saatlerin sonrasında bu sayı 41'e çıkarıldı. Göçük altında şuanda 20'den fazla kişinin bulunduğu iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra 382 tanesi yaralı olmak üzere toplam olarak 1031 kişinin deprem sebebiyle hastanelere başvuruda bulunduğu bilgisine de ulaşıldı. Deprem felaketinin sonrasında "mucize kurtuluş" denilebilecek çok sayıda kurtuluş yaşandı. Bir vatandaş, yer bildirimi yaptığı cep telefonu sayesinde aradan geçen 13 saatin ardından enkazdan kurtarıldı.

Telefonla Görüştüler

Seferberlikl ilan edilen söz konus ubölgeden gelen en etkileyici hayat kurtarma hikayesi "Azize annenin kurtarılışı" oldu. UMKE ekiplerinden bir görevlinin enkaz altında kalan vatandaşla telefonda yaptığı konuşma uzun süre hem televizyon medyasının hem de sosyal medyanın gündemindeydi. Olağanüstü seferberlik ilan edilen söz konusu bölge üzerinde arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar duraksamadan devam ediyor.