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Kent Tarım’da yeni sezon 12 Şubat’ta başlıyor

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri 2020 yılının ilk dönem kursları için kolları sıvadı. Yeni dönem, Mutlukent Kent Tarım Hobi Evinde 12 Şubat Çarşamba, Ata Kent Tarım Hobi Evinde ise 13 Şubat Perşembe günü başlayacak.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2020 yılı İlkbahar sezonu Şubat ayında başlıyor. Mutlukent Mahallesi ile Öveçler’e bağlı Ata Mahallesi’nde bulunan merkezlerdeki eğitimler için kayıtlar başladı.

Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere, kent içinde küçük çaplı tarım yapmak isteyenler ile hobi olarak uğraşmak isteyen tüm vatandaşlar katılabiliyor. 

Sebze yetiştirmek için ortamın hazırlanması, sebzelere doğal bakım, dikey bahçe teknikleri, budama, aşılama, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek, marul ve tıbbı aromatik bitkilerin nasıl yetiştirileceği gibi konuların anlatılacağı eğitimlerde, evde kompost yapımı, yağmur hasadı, mantarlar ve organik pazar konuları da işlenecek.

Eğitimlerle kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 235 39 73 ya da 458 89 00 dahili 2408 – 2452 numaralı telefonlardan iletişime geçebilecek.
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Bugün 10:08 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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