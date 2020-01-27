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Kreş Çocuklarına AFAD’dan “Çök, Kapan, Tutun” Eğitimi

Çankaya Belediyesi, AFAD Ankara İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, kreşlerinde “Temel Afet Bilinci” eğitimlerine başladı.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, AFAD Ankara İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, kreşlerinde “Temel Afet Bilinci” eğitimlerine başladı. AFAD eğitmenleri, deprem ya da olası afet anında neler yapılması gerektiği bilgisini en basit haliyle anlatarak, çocukları bilinçlendirdi. 

Çocuklar için eğitici etkinlikler düzenlemeye devam eden Çankaya Belediyesi, kreşlerde olası bir afet durumuna karşı bilgilendirme eğitimlerine başladı. AFAD Ankara İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışma kapsamında ilk eğitim Martı Gündüz Bakım Evi’nde gerçekleşti.

AFAD eğitmenleri tarafından kreşlerdeki 3-6 yaş arası çocuklara “Temel Afet Bilinci” ve “Deprem Tahliye Tatbikatı” eğitimleri verdi. Afetlerden sonraki ilk 72 saat için gerekli olacak ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı “çök-kapan-tutun” hareketi ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler çocuklara anlatıldı.  Eğitmenler, çocuklara özellikle deprem ya da bir başka afet ortamında kamu görevlileri dışında tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları ve onlarla herhangi bir yere gitmemeleri gerektiği bilgisi aktarıldı.

Uygulamalı olarak da gösterilen eğitimler aynı şekilde kreşlerdeki öğretmenlere de verildi. Eğitime katılan personel ve çocuklar sirenlerin çalmasıyla tahliye tatbikatı da yaparak eğitimi sonlandırdı.
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Bugün 10:18 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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