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Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sömestir boyunca tüm çocuklarımıza teleferik ve Deniz Dünyası gezisini ücretsiz yapmıştık. Özellikle çocuklarımızdan Deniz Dünyası’na büyük bir ilgi var ve tesisimiz çocuklarımızın gözdesi haline gelmiş durumda.”

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sömestirde çocukların ve ailelerin Deniz Dünyası’na yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Sömestir boyunca tüm çocuklarımıza teleferik ve Deniz Dünyası gezisini ücretsiz yapmıştık. Özellikle çocuklarımızdan Deniz Dünyası’na büyük bir ilgi var ve tesisimiz çocuklarımızın gözdesi haline gelmiş durumda.” dedi.

“DENİZ CANLILARI HAKKINDA BİLGİ VERİLİYOR”

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Deniz Dünyası gezisinin tüm öğrencilere ücretsiz olduğunu duyuran Başkan Turgut Altınok, çocukları ve torunlarıyla birlikte Deniz Dünyasını ziyaret etti. Ziyareti sırasında, Deniz Dünyası’nın çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gördüğünü gözlemleyen Başkan Altınok, “Deniz Dünyası’nda, ziyaretçilerimizin akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi almalarını sağlıyoruz. Okyanusun altında bulunan eşsiz güzellikteki dünyayı öğrenmek, keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı Deniz Dünyası’na bekliyoruz.” diye konuştu.

“AKVARYUMLARA BATIK YERLEŞTİRİLECEK”

Deniz Dünyası’nda sürdürülen tadilat çalışmalarıyla akvaryumlardaki su kaçıran bölümlerde tadilat çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Altınok, “Tesisimizdeki akrilik camların temizliği, akvaryumlarda dekor boyama çalışmaları ve filtrasyon sistemlerini yenileme çalışmaları tamamlandı. Akvaryumun, tavan ve çatı tadilatının yanı sıra iç ve dış boyaması, havalandırma sistemlerinin bakımı, deniz fenerinin bakım ve tamiri de yapıldı. Bazı akvaryumlarımıza batık koyarak estetik anlamda daha güzel bir görüntünün çıkmasını da sağlayacağız.”

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Deniz Dünyası, sualtı canlılarının bakımının yapıldığı pazartesi günleri dışında haftanın tüm günleri sabah saat 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında çocukları ve aileleri misafir ediyor.
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Bugün 10:44 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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