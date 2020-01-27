Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:50 TSİ- Belediye G: Bugün 10:52 TSİ

Son saniyede maçı kazandılar

Türkiye Basketbol Ligi 16. haftasında Final Gençlik Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son bir saniye kala faul atışlarından bulduğu sayılarla sahadan 73-71 galip ayrıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türkiye Basketbol Ligi 16. haftasında Final Gençlik Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son bir saniye kala faul atışlarından bulduğu sayılarla sahadan 73-71 galip ayrıldı.

Yeşil-Beyazlıların yeni transferleri Ovidijus Varanauskas 18 sayı, 6 asist, Umut Geçen ise 4 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla  maçta öne çıkan isimler oldu.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı As Başkanı Ramazan Koçak ve meclis üyeleri tribünden izledi.

Maç öncesi Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde yaşamını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 İlk yarıda denge bozulmadı

İlk çeyreğe etkili başlayan rakip takım skor üstünlüğünü kısa sürede eline aldı. Cevap vermekte gecikmeyen Yeşil-Beyazlılar farkın açılmasına izin vermeyerek yakın takibini sürdürdü.

Kalan dakikalarda üstünlüğün el değiştirmeye devam ettiği ilk çeyreği 25-20 rakip takım önde tamamladı. İkinci çeyreğe savunmada daha iyi başlayan Yeşil-Beyazlılar rakibini arka arkaya top kaybına zorladı.

Rakibinin savunmadaki zayıflığını kullanarak içeriden oynamaya devam eden Yeşil-Beyazlılar farkı eriterek skoru 37-37 eşitledi.

Son bölümde çizgiden kayıpsız dönen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, üstünlüğü eline aldı ve çeyreği 39-38 önde tamamladı. 

Faul atışları maçın kaderini belirledi

Üçüncü çeyrekte de dış şut denemelerine devam eden Final Gençlik Basketbol Takımı, arka arkaya kaydettiği sayıların ardından tekrar üstünlüğü eline aldı.

Yeşil-Beyazlıların yeni transferi Varanauskas cevap vererek farkın açılmasına izin vermedi. Son bölümde skorun eşitlendiği karşılaşmada çeyrek 56-56 eşitlikle geçildi. 

Çekişmenin giderek yükseldiği karşılaşmada son çeyrekte iki ekip de kolay sayıya izin vermedi. Son 5 dakikaya 62-62 eşitlikle girilen karşılaşmada Yeşil-Beyazlılar bu dakikalarda gösterdiği reaksiyonla skor üstünlüğünü eline aldı.

29 saniye kala rakip takım bulduğu üçlükle skor bir kez daha eşitledi (71-71). Maçı bitimine 1 saniye kala kazandığı faul atışlarını sayıya çeviren Yeşil Beyazlılar karşılaşmadan 73-71 galip ayrıldı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Gençler istedi, Başkan Altınok yaptırdı mask
Gençler istedi, Başkan Altınok yaptırdı
Yenimahalle, Elazığ için tek yürek mask
Yenimahalle, Elazığ için tek yürek
‘‘Atık yağları lavaboya değil bidonlara atalım’’ mask
‘‘Atık yağları lavaboya değil bidonlara atalım’’
Farklı Renkler Korosundan prova mask
Farklı Renkler Korosundan prova
“Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” engelli çocuklar için sahnelendi mask
“Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” engelli çocuklar için sahnelendi
Kahramankazan’da “Gezici Çorba Hizmeti” mask
Kahramankazan’da “Gezici Çorba Hizmeti”
Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi mask
Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi
İş İnsanları Yenimahalle’de mask
İş İnsanları Yenimahalle’de
Kreş Çocuklarına AFAD’dan “Çök, Kapan, Tutun” Eğitimi mask
Kreş Çocuklarına AFAD’dan “Çök, Kapan, Tutun” Eğitimi

Bugün 10:50 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gençler istedi, Başkan Altınok yaptırdı mask
Gençler istedi, Başkan Altınok yaptırdı
‘‘Atık yağları lavaboya değil bidonlara atalım’’ mask
‘‘Atık yağları lavaboya değil bidonlara atalım’’
Farklı Renkler Korosundan prova mask
Farklı Renkler Korosundan prova
“Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” engelli çocuklar için sahnelendi mask
“Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” engelli çocuklar için sahnelendi
Kahramankazan’da “Gezici Çorba Hizmeti” mask
Kahramankazan’da “Gezici Çorba Hizmeti”
Son saniyede maçı kazandılar mask
Son saniyede maçı kazandılar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu mask
Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu
Kaçak kasaba operasyon mask
Kaçak kasaba operasyon
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı... mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı...
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı” mask
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı”
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor mask
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor
Bahçeli, "Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız'' mask
Bahçeli, "Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız''

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL