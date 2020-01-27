Kahramankazan’da “Gezici Çorba Hizmeti”

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, örnek bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Gezici Çorba Hizmeti’ni başlatan belediye, yemekhanesinde hazırladığı çorbaları sabah işlerine giden vatandaşlar ve okullarına giden öğrencilere otobüs bekledikleri duraklarda ücretsiz olarak ikram ediyor.

Kahramankazan Belediyesi, Gezici Çorba Hizmeti’ni hayata geçirdi. Belediye uygulama kapsamında, yemekhanesinde hazırladığı çorbaları hizmet araçlarıyla, sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar ile okullarına giden öğrencilere otobüs bekledikleri duraklarda ücretsiz olarak ikram ediyor.

Sabah namazını kılmak için camilere gelen vatandaşlar da uygulama kapsamında unutulmuyor. Ekipler, cami avlularında vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Belediye ekipleri ayrıca, yine ilçenin değişik noktalarında görev başındaki polis ve jandarma personellerine de bu çorbalardan ikram ediyor. Ücretsiz olarak vatandaşların faydalandığı Gezici Çorba Hizmeti, hafta içi her sabah aralıksız olarak devam edecek.

İlk çorbalar Başkan Oğuz’dan

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Gezici Çorba Hizmeti’nin ilk gününde, belediye ekipleriyle birlikte vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Sabah işlerine giden vatandaşlar sıcacık çorbalarını Başkan Oğuz’un elinden aldı. Oğuz, çorba ikram ettiği vatandaşlara “afiyet olsun” diyerek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Sıcak bir dokunuş

Merkezinde insanın yer aldığı hizmet ve projeler üretmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Oğuz, Gezici Çorba Hizmeti’ni de bu anlayışla hayata geçirdiklerini söyledi.

Oğuz, “Gezici Çorba Hizmeti ile evlerinden kahvaltı yapma fırsatı bulamadan çıkan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz böylelikle kahvaltı yapma imkânı buluyor. Çorbamızı, yemekhanemizde tamamen hijyenik bir ortamda hazırlayarak, yine tamamen hijyenik araç ve gereçlerimizle vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik özellikle soğuk kış günlerinde yaptığımız bu sıcak dokunuş, bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.