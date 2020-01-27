“Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” engelli çocuklar için sahnelendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli çocuklar için sahnelenen tiyatro oyunlarının devam edeceğini belirterek, “Engellilerin ve çocukların gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettiği hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize. Keçiören’de yaşayan her bir engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımızı artırarak onları sosyal yaşama daha fazla dahil edeceğiz.” dedi.

MİNİKLER TİYATRO KEYFİNİ AİLELERİYLE BİRLİKTE YAŞADI

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi üyesi olan engelli çocuklar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından ücretsiz olarak sahnelenen “Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunuyla keyifli bir gün yaşadılar.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna engelli çocukların aile ve öğretmenleri de katıldı. Oyunun son bölümünde, “İyi bir tiyatro oyuncusu olup sahnede devleşmek istiyorum.” diyen MPS hastası Eftelya Koçer’de rol aldı.

Geçtiğimiz günlerde, Keçiören’deki çocuk tiyatrolarının sömestir boyunca da devam edeceğini duyuran Başkan Altınok, “Evlatlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden istifade etmesi için Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunu ile “Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde sahnelenen Keloğlan ve Aliş oyununu devam ettireceğiz. Özel seansımızla da “Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunumuzu engelli yavrularımızla buluşurduk. Toplumun her kesimine hitap eden etkinliklerimiz biz bu makamda olduğumuz sürece aralıksız devam edecek.” diye konuştu.

KEÇİÖREN’DE HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU TİYATRO KEYFİ

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından ücretsiz olarak Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde 5-11 yaş grubu çocuklar için sahnelenen “Keloğlan ve Aliş” oyunu cumartesi ve pazar günleri 12.30’da, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları” oyunu ise perşembe günleri 11.00 ve 14.00’te iki seans olarak sahneleniyor. Senaryosu Serpil Altınok’a ait olan oyunların yönetmenliğini ise Sedat Aslan yapıyor.

ÇOCUKLAR TİYATROYLA BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları oyunu ile çocuklara çevreyi korumanın, temizliğin, sorumluluk sahibi olmanın, saygı ve sevginin önemi anlatılırken; Keloğlan ve Aliş oyunu ile de bilgisayar oyunlarının zararı ve kitap okumanın önemi anlatılıyor.