Farklı Renkler Korosundan prova

Çankaya Belediyesi bünyesine geçen sene katılan ve 2011 yılından bu yana müzik yapan “Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu” belediyenin Yılmaz Güney Sahnesinde verecekleri konser öncesi ilk provasını gerçekleştirdi.
Hayata müzikle tutunan farklı engelli kesimlerinden 25 koristten oluşan koro, şef ve eğitmen Sait Aksu yönetiminde konsere hazırlık yaptılar. Farklı yaş grubundan katılımcıların bulunduğu koroda, Türk Halk Müziği yoğunluklu olmak üzere özgün müzik, deyişler ve halk türkülerinin en güzel örnekleri seslendiriliyor.
Konserin verileceği Yılmaz Güney Sahnesinde provalarını tam kadro yapan koro üyeleri, Mart ayı başında gerçekleşecek konsere tüm müzik severleri davet ettiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz