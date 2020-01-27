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Yenimahalle, Elazığ için tek yürek

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Yenimahalleliler de harekete geçti. Yenimahalle Belediyesi’nin başlattığı destek çağrısı üzerine harekete geçen Yenimahalleli vatandaşlar yardımlarını göndermeye başladı.

Elif Duman
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39 kişinin hayatını kaybettiği bin 650’ye yakın vatandaşın yaralandığı depremin hemen ardından Yenimahalle Belediyesi’nden “Yenimahalle Belediyesi olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yardımcı olabilmek amacıyla ilk andan beri teyakkuz halindeyiz. Siz de bölgeye bağışlamak istediğiniz ihtiyaç malzemeleri için çağrı merkezimizle (444 93 64) görüşebilirsiniz” mesajı yayınlandı.

Mesajın ardından çağrı merkezine destek telefonları yağdı. Ellerinde paylaşabilecek neyi varsa vermeye hazır olan Yenimahalleli vatandaşlar, evlerinden topladıkları battaniye, kıyafet, gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye garajına taşımaya başladı. Belediye ekipleri tarafından tek tek elden geçirilerek yeniden paketlenecek olan yardımlar ile eksikler de belediye tarafından tamamlanarak bölgeye gönderilecek.

Başkan Yaşar Elazığ yolcusu

Bölgede yetkililer ile yapılan görüşmeler sonucunda yardım malzemelerinin yığılması nedeniyle düzenin bozulması ihtimaline karşı peyderpey dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine Yenimahalle yardım konvoyunun Perşembe günü yola çıkması kararlaştırıldı.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Başkan Yaşar da bölgede temaslarda bulunmak ve TBB toplantısına katılmak üzere Elazığ’a gidiyor.

Encümen toplantısının Elazığ’da yapılması kararının ardından Elazığ’a gidecek olan Yaşar, “ Deprem bölgesi olan ülkemizde yaşadığımız bu acıların en aza indirilmesi, alınması gereken önlemler konusunda biz belediye başkanları da sorumluyuz. Bu elim olay hepimizin başına gelebilir.  Bu nedenle hem Elazığlı kardeşlerimizle dayanışmak hem de eksiklerini yerinde görerek yardımlarımızı ona göre yapmamız için bölgeye gitmemiz çok önemli. Uzaktan dayanışmak yerine yakınlaşmak, acılarını ve sıkıntılarını paylaşmak, kötü gün dostu olmak için gidiyoruz.” dedi.

Gün dayanışma günü

Yaşar, “Gün dayanışma günü. El birliği ile yaraları sarmak gerekiyor. Belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Vatandaşlarımız da sürekli çağrı merkezimizi arayarak yardım yapmak istediklerini belirtiyor. Herkesten Allah razı olsun. Bu acı olayın tekrar yaşanmaması en büyük dileğimiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.
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Bugün 11:31 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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