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Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, 400 TL nakit destek verdiği Çankaya Halk Kart’ın yanı sıra dar gelirli vatandaşlara gıda, giysi ve temizlik malzemesi yardımı da yapıyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sosyal yardımlarını ve sosyal hizmetlerini sürdürüyor. Başkan Alper Taşdelen, rant odaklı değil insan odaklı hizmet verdiklerini ifade ederek, "Biz halkımıza hizmet ediyoruz. Akla yatkın olmayan, vatandaşa fayda sağlamayan projelerle işimiz yok."  dedi. 

Sosyal belediyecilik ilkeleri ile çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ve halka dokunan projeleri artırarak hizmetlerine devam edeceklerini açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geliri yetersiz, ihtiyaç olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermelerine destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Sosyal yardımın sosyal demokrat bir yaklaşım olduğunu kaydeden Alper Taşdelen, “Kültürümüz ve insana bakış açımız zor gününde ihtiyacı olanın yanında olmayı gerektiriyor. Günümüz zorlu ekonomik koşullarına biraz olsun destek vermek amacıyla geliri düşük hanelere, banka kartına 400 TL yüklü Çankaya Halk Kart veriyoruz. Vatandaşlarımıza istedikleri yerden alışveriş yapma olanağı sağlayan bu kartı bugüne kadar 890 haneye verdik. Dönemler halinde başvurularını aldığımız Çankaya’da ikamet eden vatandaşlarımız, yapılan sosyal incelemelerin sonucuna göre Halk Kart alma hakkına sahip oluyor. Temel gıda ihtiyaçlarına katkı sunmak için sadece geçtiğimiz yıl, 1370 haneye gıda, 1020 kişiye giysi yardımı yaptık. İmkanlarımız ölçüsünde bu hizmetimizi sürdüreceğiz. İsraf yapmayacağız, güç durumda olan vatandaşlarla paylaşmaya, dayanışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.  

Çankaya Belediyesinin başvuru dönemlerini duyurarak talepleri aldığı Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekiyor.
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Bugün 11:59 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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