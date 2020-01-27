Çocuklardan can dostlarımıza ziyaret

Kahramankazan Belediyesi’nin, öğrencilerin yarıyıl tatilini en verimli şekilde geçirmesi düzenlediği ve birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı program tüm hızıyla sürüyor. Öğrenciler bu kapsamda Belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki can dostlarımızı ziyaret etti.

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce düzenlenen programda öğrenciler, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Dostlarımız hakkında bilgi verildi

Öğretmenlerin gözetiminde merkeze gelen öğrencilere burada veteriner hekimler tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgiler verildi. Veterinerler ve merkez personeli ayrıca çocuklardan gelen soruları da yanıtladı. Veteriner hekim kontrolünde hayvanların bulunduğu bölüme giren çocuklar, özellikle hayvanları severek elleriyle besledi. Merkezi gezen çocuklara burada hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığı bölümler hakkında da bilgiler verildi. Öğrenciler daha sonra dostlarımıza mama ve yem vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hayvan sevgisi aşılandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerin yarıyıl tatillerinde hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri için dolu dolu bir program hazırladıklarını belirterek, “Yavrularımız bu doğrultuda dünyayı ve yaşamı paylaştığımız dostlarımızı ziyaret etti. Burada çocuklarımıza dostlarımız hakkında bilgi vererek, hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık. Tatil süresince etkinliklerimiz sürecek. Her şey çocuklarımız için.” diye konuştu.