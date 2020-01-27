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Devlet Bahçeli Tesisleri'ndeki ilk turnuvayı Ülkü Ocakları yaptı

Ankara Ülkü Ocakları tarafından 23 ilçe ocak teşkilatının katılımıyla ilçe teşkilatları arası voleybol turnuvası düzenleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Ülkü Ocakları tarafından 23 ilçe ocak teşkilatının katılımıyla ilçe teşkilatları arası voleybol turnuvası düzenleniyor. Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu'na başlayan turnuvanın açılış maçını Etimesgut Ülkü Ocağı ve Yenikent Ülkü Ocağı yaptı. Maçı Etimesgut Ülkü Ocağı 2-0 kazandı.

Açılış maçını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de izledi. Başkan Demirel, turnuvaya katılan bütün ülkü ocakları teşkilatlarına başarılar diledi. Turnuva 1 ay boyunca devam edecek, dereceye giren takımlar kupa ve madalyayla ödüllendirilecek.Hizmetlerine başlayan ancak resmi açılışı yapılmayan tesisteki ilk turnuvayı Ankara Ülkü Ocakları yaptı.

DEV TESİS

Turnuvanın düzenlendiği Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi  60 bin m²'lik alan üzerine inşa edildi. Ankara'nın en kapsamlı belediye hizmet yerleşkesi olan tesiste, 2.500 kişilik kapalı spor salonu, havuz, etiSEM birimi, kreş, emekliler konağı, hanımlar konağı,  sporcu konaklama merkezi, ampute takımı için antrenman sahaları, cami, kafetarya, açık spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleri yer alıyor.
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Bugün 13:08 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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