Elâzığ Sivrice’de, 24 Ocak 2020 günü 20.55’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulunan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, depremlerin oluşturacağı zararları azaltmanın en etkin yolunun kaliteli ve güvenliği kanıtlanmış betonlarla depreme dayanıklı yapılar inşa etmek olduğuna dikkat çekerek “Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız.” dedi.

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 30 yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 24 Ocak 2020 günü 20.55’te Elâzığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bir açıklamada bulundu.

Uzun yıllardır kaliteli yapılaşmaya dikkat çektiklerini vurgulayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, şu açıklamalarda bulundu: “Elâzığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 2019 yılında yürürlüğe giren yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı incelediğimizde nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlasının deprem tehlikesi yüksek bölgelerde yaşamakta olduğunu görüyoruz. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümün gerekli olduğu 6,7 milyon konuttan öncelikli olarak 1,5 milyonunun 5 yıl içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında yenileneceğini açıklamıştır. Elâzığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Deprem insanları öldürmüyor, çürük binalar insanları öldürüyor. Depremlerin oluşturacağı zararları azaltmanın en etkin yolu kaliteli, güvenliği kanıtlanmış betonlarla depreme dayanıklı yapılar inşa etmektir. Kentsel dönüşümde başarının anahtarı ise kaliteli beton kullanımı ve doğru beton uygulamalarıdır. Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız. Depreme dayanıksız yapıların acil olarak yenilenmesini öncelikle bir vatandaş olarak bekliyorum.”

Mevcut yapılar için özel ve kapsamlı deprem performans analiz raporu veriyoruz

Standart dışı beton kullanımı ile uygulama ve proje hatalarının depremlerde yıkıma neden olduğunu ifade eden Yavuz Işık “Kaliteli yapılaşma ve deprem konusunda halkımızın bilinçlenmesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Uzun zamandır mevcut yapılar için deprem performans analizi raporu hazırlamamız konusunda vatandaşlarımızdan yoğun talep alıyorduk. İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle alınan yeni cihazlarla önemli bir AR-GE laboratuvarı konumuna yükselen Laboratuvarımız ve deneyimli ekibimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Konutların yanı sıra endüstriyel tesisler, önem derecesi yüksek hastane, cami, okul gibi yapılarda özel ve kapsamlı Deprem Performans Analiz Raporlaması yapabiliyoruz. Mevcut yapıların depreme dayanıklılığını ölçüyor ve hatta yapı hizmet ömürlerini tespit edebiliyoruz.” dedi.

KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok hayat kurtaracaktır

Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yavuz Işık: “Hazır beton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen Birliğimiz, Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimleri ile kaliteli, yüksek dayanım sınıflarında ve dayanıklı beton üretimi gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yeni yapıların oluşturulmasında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok hayat kurtaracaktır.” dedi.