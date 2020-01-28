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Önce kurs, sonra "altın bilezik"

Kahramankazan Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle “Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme” meslek edindirme kursu düzenlenecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kahramankazan Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle “Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme” meslek edindirme kursu düzenlenecek. Yaklaşık 2 buçuk ay sürecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler kalifiye birer personel olarak kollarına altın bilezik takmış olacak.

İstihdam imkanı sağlama konusunda fark yaratan projeleri hayata geçiren Kahramankazan Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Bu doğrultuda, Kahramankazan Belediyesi, İŞKUR ve Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle “Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme” meslek edindirme kursu düzenlenecek. Yaklaşık iki ay sürecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler kalifiye birer personel olarak kollarına altın bilezik takmış olacak. Kursiyerler böylece yoğun bir sanayi potansiyeline sahip olan Kahramankazan’da kalifiye personel olarak iş bulma imkanına kavuşacak.

Tüm eğitim ve yaş grupları

Meslek edindirme kursuna katılmak isteyenler başvurularını, belediye içerisindeki Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) ve İŞKUR irtibat noktasına yapabilecek. 17-50 yaş aralığında ve en az ilkokul mezunu olan tüm vatandaşlar kurs için başvuruda bulunabilecek. Kursa katılacak kursiyerler 30 Ocak’ta yapılacak mülakatın ardından belirlenecek.

Günlük 30 TL ücret

Kursiyerler için ilk ders zili ise 3 Şubat’ta çalacak. 17 Nisan’a kadar yaklaşık iki buçuk ay boyunca sürecek kursa katılan her bir kursiyere günlük 30 TL ücret ödenecek. Kursiyerler kurs boyunca da sigorta kapsamında olacak. Kursiyerler eğitimlerini ise Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uzman eğitmenlerden alacak. Kursa katılmak isteyenler 444 39 02 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

KİM 500 kişiye iş buldu

Kahramankazan Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle Temmuz 2018’de hayata geçirilen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesiyle, aradan geçen 7 aylık süreçte 500 kişiye iş bulundu. İş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi gören KİM bu sayıyı daha da yükseltmek için çalışıyor. Yine Kahramankazan Belediyesi ve TUSAŞ arasında imzalanan protokol kapsamında bir süre önce açılan “Temel İmalat ve Montaj Elemanı” kursuna katılan 25 kursiyer ise kurslarına devam ediyor. 4 ay sürecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, TUSAŞ’ta işe girme imkanına kavuşacak.

Hiçbir kardeşimiz işsiz kalmayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçelerinde hiçbir vatandaşın işsiz kalmaması için çalıştıklarını belirterek, “Adaylık sürecimde ‘Kahramankazan’da hiçbir kardeşimiz işsiz kalmayacak’ diyerek bu yola çıktık. KİM projemizle 500 kardeşimiz iş sahibi oldu. İnşallah kurslarını başarıyla tamamlayan 25 kardeşimiz de Türkiye’nin göz bebeği kuruluşu olan ilçemiz sınırlarındaki TUSAŞ’ta iş imkanına kavuşacak. Son olarak açacağımız meslek edindirme kursumuz da yine vatandaşlarımızın alanında uzman kalifiye birer personel olmasını sağlayarak, onları iş bulma imkanına kavuşturacak. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Kahramankazanımızda hiçbir vatandaşımız kalmayacak.” diye konuştu.
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Bugün 09:20 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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