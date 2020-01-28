Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev’i makamında ziyaret etti. Başkan Altınok, “Ortak medeniyeti, kültürü ve tarihi paylaştığımız Özbekistan’la gerçekleştireceğimiz birçok projemiz var. Yerel düzeyde atacağımız adımların ve hayata geçireceğimiz ortak projelerin kardeş iki ülke arasındaki dayanışmayı ve gönül bağını güçlendireceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

“BİR HİZMETKÂR OLARAK ÇALIŞACAĞIZ”

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev ile gerçekleştirilen samimi görüşmenin ardından Türkiye ve Özbekistan ilişkilerine yönelik bir değerlendirmede bulunan Başkan Altınok şunları söyledi:

“Özbekistan, ekonomik kalkınma açısından hızlı mesafe kateden bir devlet konumundadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta Özbekistan’ın yeniden yükselişine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtiyor. Cumhurbaşkanımızla Özbekistan Cumhurbaşkanı arasında kurulan kardeşlik bağı iki ülkenin ilişkilerini daha da geliştirmeye devam ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak bu kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir hizmetkâr olarak çalışmaya devam edeceğiz.”

“DÜNYA DOĞUDAN AYDINLANMIŞTIR”

Başkan Altınok, Özbekistan’da yetişen bilim insanlarının dünyaya ışık tuttuğunu da hatırlatarak, “Özbekistan; Fergani, Harizmi, Farabî, Biruni, İbn-i Sina, İmam Buhari ve Tirmizi gibi isimlerle sanatımızın, kültürümüzün, edebiyatımızın ve tıbbın merkezi konumundadır. Dünya doğudan aydınlanmış, medeniyetin temelleri bu topraklarda atılmıştır.” diye konuştu.