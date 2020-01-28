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Etimesgut ve Sincan Elazığ ile Malatya için tek yürek oldu

Etimesgut Kaymakamlığı, Sincan Kaymakamlığı, Etimesgut Belediyesi ve Sincan Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım elini uzattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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' Ankara Elazığ ve Malatya için Tek Yürek' sloganıyla hazırlanan yardımlar tırlara yüklenerek, depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği'ne teslim gönderildi.

Tek kişilik 1000 adet battaniye, çift kişilik 100 adet battaniye, 504 adet pike, 500 adet kadın ve çocuk hijyen setleri, 1000 gıda kolisi, 220 tüplü ısıtıcı, 25 bin litre su,  450 yatak, 590 adet Kaban/ Mont, 1 koli kışlık bot, 1 koli kazak, 220 adet pantolon, 32 adet nevresim takımından oluşan yardım tırları Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara AFAD aracılığıyla dağıtılacak.

Yardım kolileri hazırlanıp tıra yüklenirken Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'da hazır bulundu.

Etimesgut Kaymakamı İzzetin Sevgili, Elazığ Sivrice'de Cuma gecesi 20.55'te gerçekleşen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1607 kişinin de yaralandığı depremin ardından, tüm Türkiye gibi Etimesgut ve Sincan'da da yardım seferberliği yaşandığını söyledi.

Sevgili, Etimesgut ve Sincan Kaymakamlıkları ile Etimesgut ve Sincan Belediyesi'nce hazırlanan yardımların Ankara Valiliği aracığıyla deprem bölgesine ulaştırılacağını kaydederek, gösterdikleri duyarlılık için Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.
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Bugün 10:40 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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