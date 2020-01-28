Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:00 TSİ- Belediye G: Bugün 11:01 TSİ

Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü

Çankaya Belediyesi gürültü kirliliğine geçit vermiyor. Ekipler, düzenli denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Çankaya Belediyesi halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yasal düzeyin üzerinde gürültü kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimlerine devam eden Belediye, ses ölçüm seviyesini ölçen cihazlarla önlem alıyor. Yasal seviyeyi aşan işletmelere ise idari işlem uygulanıyor.

Vatandaşların aşırı gürültüden rahatsız olmamaları için yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılında 852 çevresel gürültü şikayeti alan Çankaya Belediyesi, bu şikayetlere anında müdahale ederek çözüme kavuşturdu. 

Yapılan denetimlerde yasaların uygun gördüğü sınırın üzerinde olan ses düzeylerinin engellenmesini sağlayan Belediye ekipleri, canlı müzik taleplerini de değerlendiriyor. Değerlendirmelere göre uygun görülen işyerlerine canlı müzik izin belgeleri veriliyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Beypazarı'nın yardım tırı yola çıktı mask
Beypazarı'nın yardım tırı yola çıktı
Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor mask
Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor
Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi mask
Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi
Pursaklar’dan Elazığ’a yardım eli mask
Pursaklar’dan Elazığ’a yardım eli
Yeninamahalle'den Elazığ'a mektup var mask
Yeninamahalle'den Elazığ'a mektup var
Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor mask
Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor
Etimesgut ve Sincan Elazığ ile Malatya için tek yürek oldu mask
Etimesgut ve Sincan Elazığ ile Malatya için tek yürek oldu
Çocuklar tatilde sinemaya doydu mask
Çocuklar tatilde sinemaya doydu
Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti mask
Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti
Arslan’dan Gönül Çarşısı’na ziyaret mask
Arslan’dan Gönül Çarşısı’na ziyaret

Bugün 11:00 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor mask
Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor
Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi mask
Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi
Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü mask
Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü
Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor mask
Çankayalı Sağlık Kart ile indirim kazanıyor
Çocuklar tatilde sinemaya doydu mask
Çocuklar tatilde sinemaya doydu
Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti mask
Başkan Altınok Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i ziyaret etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu mask
Büyükşehir’den Elazığ’a yardım konvoyu
Kaçak kasaba operasyon mask
Kaçak kasaba operasyon
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı... mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı...
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı” mask
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı”
Bahçeli, "Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız'' mask
Bahçeli, "Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız''
Keçiören’de gülümseten uyku mask
Keçiören’de gülümseten uyku

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL