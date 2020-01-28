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Pursaklar’dan Elazığ’a yardım eli

Pursaklar Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için giyim ve ısınma malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri gönderdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kaymakamlığın organize ettiği, Pursaklar Belediyesi, Muhtarlar, Esnaf, Sivil Toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan insani yardım malzemeleri Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, sabah saatlerinde Elazığ’a ulaştırılarak ilgili kurumlara teslim edildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgeye gönderilen yardım malzemelerinde, toplanan kuru gıda, çocuk bezi, kışlık kıyafet, bot, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler yer alıyor.

Türk milletinin yüreğinin şefkat dolu olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlk andan itibaren arkadaşlarımızla birlikte depremzedelere ne gibi katkı sunulabilir diye fikir alışverişinde bulunduk. Elazığ'da deprem felaketini yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve onlara bir nebze de olsa destek olmak için yardım malzemeleri gönderdik. Elazığ halkı başta olmak üzere, depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yardım malzemesinin toplanmasında başta İlçe Kaymakamımız Mehmet yıldız olmak üzere hayırsever vatandaşlarımıza, STK temsilcilerimize, muhtarlarımıza, belediyemiz personeli ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.
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Bugün 11:11 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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