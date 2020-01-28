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Yenimahalle personeline "Uyuşturucu ile Mücadele" eğitimi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın geliştirmiş olduğu “Narko Rehber” projesi kapsamında Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen eğitimde, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) polisi Canan Yücel, personellere uyuşturucu ve madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

“Benim çocuğum içmez demeyin”

Katılımcılara ilk olarak uyuşturucu madde kullanımı önleme kısa film yarışmasında birinci olan “İki Ekmek” filmi izletildi. Filmin ardından Yücel,  uyuşturucu ve çeşitleri, bağımlılık döngüsü, uyuşturucuya başlama nedenleri üzerine katılımcılara bilgi verdi.

Uyuşturucuya başlamada “merak” etmenin birinci etken olduğunu dile getiren Canan Yücel, “Uyuşturucu kullanan kişilerle yaptığımız anketlerde maddeye başlama nedeni olarak birçok şey sayabiliriz. Ancak ilki merak etkisi, bunu takiben de arkadaş ısrarı, özenme, eğlenme amaçlı, kişisel ve ailevi sorunlar geliyor. Benim çocuğum içmez demeyin. Biliyorum hiçbir aile uyuşturucu bağımlılığını çocuğuna yakıştırmaz. Çocuklarınızla ilgilenin.” dedi.

Bir kereden bir şey olmaz demeyin

Madde kullanmaya başlayan kişinin genellikle ilk kullanımında pişman olduğunu ve “bir daha asla” dediğini, ancak bunun çok da mümkün olmayacağını da sözlerine ekleyen Yücel, “Maddeye karşı oluşan merak ya da sosyal çevresinin baskısıyla madde kullanmaya başlayan kişi, ilk kullanımda kısmi bir pişmanlık yaşar. Bir kereden bir şey olmaz diyerek maddeyi kullanmanın bağımlılığa yol açmayacağını ve isterse kullanmayı bırakabileceğini düşünür. Maddeyi kullandığı ortamda tekrar bulunma, yaşadığı sahte iyi oluş halini tekrarlama isteği gibi durumlardan dolayı maddeyi yeniden denemeyi ister ve bir süre sonra kendini kontrol edemez hale gelir.” diye konuştu.
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Bugün 11:16 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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