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Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor

Sincan Belediyespor yeşil sahadaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Beytepe Metespor karşısında 4-0’lık bir galibiyete imza atan Sincan Belediyespor, taraftarlarını sevince boğdu.

Elif Duman
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Sincan Belediyespor yeşil sahadaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Beytepe Metespor karşısında 4-0’lık bir galibiyete imza atan Sincan Belediyespor, taraftarlarını sevince boğdu.

Ligin ilk yarısını gösterdiği başarılı performansla lider tamamlayan Sincan Belediyespor galibiyete doymuyor. Sincan Belediyespor ve Beytepe Metespor 15 Temmuz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerimiz unutulmadı. Sporcular “Geçmiş olsun Türkiyem, dualarımız sizinle” yazılı pankart açtı.

Maçın sonunda gülen taraf bir kez daha Sincan Belediyespor oldu. Beytepe Metespor’u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da izledi. Maçın ardından sporcularla bir araya gelen Başkan Ercan, başarılarından dolayı teknik heyet ve sporcuları tebrik etti.
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Bugün 11:24 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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