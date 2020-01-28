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Beypazarı'nın yardım tırı yola çıktı

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede yaşayan vatandaşlarımız için başlatılan destek kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yardımsever hemşehrilerimiz tarafından kısa zamanda birçok temel gıda, kıyafet, ayakkabı ve temel ihtiyaç malzemesi toplandı.

Beypazarı Belediye Başkanlığı ve Beypazarı İlçe Kaymakamlığı’nın AFAD koordinesinde başlatmış olduğu destek kampanyasında, 845 adet battaniye, 90 adet ısıtıcı, 91 adet tüp, 180 adet gıda kolisi, 340 adet kışlık giyim kolisi, 280 koli Beypazarı kurusu, 40 çuval yatak-yorgan olmak üzere yardımlar hazırlanarak tıra yüklendi.

Yardım kampanyasında toplanan malzemeler valilik aracılığıyla koordineli bir şekilde Ankara’da toplanacak olan yardım araçları Elazığ bölgesine konvoy halinde yola çıkacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Biz Beypazarılılar olarak her zamanki duyarlılığımız ile kısa zamanda birçok yardım malzemesini yola çıkardık. Bu üzücü olayla bir kez daha Türk Milleti’nin nasıl birbirine kenetlendiğini gördük. Allah, tüm yardım eden vatandaşlarımızdan ve Beypazarılı hemşehrilerimden razı olsun, tekrar bu acıyı bizlere yaşatmasın İnşallah. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.'' dedi.
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Bugün 13:32 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

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