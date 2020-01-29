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Kahramankazan tek yürek oldu

Kahramankazan’da, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, depremzedelere gönderildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kahramankazan Belediyesi’nin öncülüğünde, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun şekilde destek verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un ve belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile başlatılan kampanya ile ilçe halkı tek yürek oldu.

Kampanya kapsamında belediye binasına getirilen yardım malzemeleri belediye görevlilerince teslim alındı. Toplanan yardımlar görevlilerce deprem bölgesine iletilmek üzere paketlenerek hazır hale getirildi.

Yardımlar daha sonra yola çıkmak üzere TIR’a yüklendi. Kahramankazan halkının destekleriyle hazırlanan yardım TIR’ı, belediye binası önünden deprem bölgesine gitmek üzere uğurlandı.

Uğurlama Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

İnsanımızın hamuru sağlam

Başkanı Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Deprem haberini alır almaz AFAD ile irtibata geçtiklerini ve belediye olarak neler yapabileceklerini sorduklarını ifade eden Oğuz, “Bizlere, ‘devletimiz güçlüdür, şu an bir şeye ihtiyaç yok’ denildi. Biz de bunun için ilk gün yardım kampanyası başlatmadık. Fakat bizim insanımız o kadar civanmert ki, insanımızın hamuru o kadar sağlam ki, ‘bir şeye ihtiyacımız yok denmesine’ rağmen, vatandaşlarımız bizleri sürekli arayarak bir yardım kampanyası başlatalım, yorganımızı, battaniyemizi, elimizdeki avucumuzdakini verelim’ dedi. Yardım konusunda dünyaya örnek olduğumuzu gösterdi. Biz de akabinde yardım kampanyası başlattık.” diye konuştu.

Kampanya kapsamında kısa sürede temin edilen malzemeleri dualar eşliğinde uğurladıklarını söyleyen Oğuz, “Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Felaketlerden bizleri muhafaza eylesin. Tüm hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. Elazığlı, Malatyalı kardeşlerimize diyoruz ki, bir sıcak el de Kahramankazan’dan.” dedi.
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Bugün 09:10 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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