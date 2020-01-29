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Mamak’ta ailecek eğlence

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından çocuklar için birçok alternatif etkinlik hazırlayan Mamak Belediyesi, bu kezde Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlediği organizasyonla anne ve çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı.

Elif Duman
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Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından çocuklar için birçok alternatif etkinlik hazırlayan Mamak Belediyesi, bu kezde Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlediği organizasyonla anne ve çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı. Birçok yarışmanın düzenlediği etkinlikte anne ve çocuklar beraber yarışırken, ortaya da renkli görüntüler çıktı.

Tek isteğimiz başarılı olmaları

Yarıyıl tatili boyunca öğrencilere hem eğlendirici hem de öğretici birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın ikinci döneme dinlenmiş ve eğlenmiş bir şekilde başlamalarını istiyoruz. Ayrıca aileleriyle de kaliteli bir vakit geçirmelerine önem gösteriyoruz. Onlardan tek isteğimiz ise ikinci dönemde de derslerine iyi bir şekilde çalışarak başarılı olmaları.” dedi.
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Bugün 09:42 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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