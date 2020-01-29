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Başkan Altınok: “Risk taşıyan gecekonduları yıkıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve geldiğimiz nisan ayından bu yana 950’nin üzerinde gecekondunun yıkımını gerçekleştirdik.”

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Elâzığ depremiyle birlikte gündeme gelen kentsel dönüşüm projesine ilişkin bilgi vererek, “Göreve geldiğimiz nisan ayından bu yana 950’nin üzerinde gecekondunun yıkımını gerçekleştirdik. Sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlama hedefiyle Keçiören’de görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden gecekondu yıkımlarına devam ediyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi başkanlık binasında her hafta salı günü gerçekleştirilen “Halk Gününde” vatandaşla buluşan Başkan Altınok, ortak sorunların çözümü için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. İş başvurusu yapmak isteyenleri Keçiören Kariyer Ofisine yönlendiren ve bu konuda bilgilendirme yapan Başkan Altınok, anında çözülmesi gereken problemler için ise başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine çeşitli talimatlar verdi.

“ESERLER BIRAKMAK İÇİN BU MAKAMDAYIZ”

Başkan Altınok, “Bizim için hiçbir şey vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinden daha önemli olamaz. Geçmişte olduğu gibi bugün de hizmetler yapmak ve eserler bırakmak için bu makamdayız. Her vatandaşımızın sıkıntısına ulaşabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme de dikkat çeken Başkan Altınok, 10 aylık çalışma döneminde ilçede bulunan ve risk oluşturan binaların yıkımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlama hedefiyle Keçiören`de görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden gecekondu yıkımlarına devam ediyoruz. Metruk binaları biz de tespit ediyoruz, vatandaşlarımız da bizlere ihbar ediyor. Mal sahiplerinin de iznini alarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu metruk yapılardan Keçiören’i kurtarıyoruz. Göreve geldiğimiz Nisan ayından bu yana 950’nin üzerinde gecekondunun yıkımını gerçekleştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, kentsel dönüşüm projelerimizi ve ilçemizde hangi bölgelerin öncelikli olarak bu proje kapsamına dâhil edeceğimizi görüştük. Etlik ve Aşağı Eğlence’den kentsel dönüşümü başlatıyoruz.”
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Bugün 11:05 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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