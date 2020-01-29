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“Kırmızı Başlıklı Kız” Yenimahalle’ye geliyor

Yenimahalle Belediyesi birbirinden neşeli, eğitici ve öğretici çocuk oyunları ile miniklere tiyatroyu sevdiriyor. Her ay bir yeni oyunla perde diyen Yenimahalle’de bu kez minikler, masal diyarında yolculuğa çıkacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çocuklara iyilik, sevgi ve hoşgörü aşılamak amacıyla belediye sahnelerini hiç boş bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, Charles Perrault’un eserinden uyarlanan Kırmızı Başlıklı Kız'ı tiyatro sever miniklerin ayaklarına getiriyor. Nesilden nesile aktarılan ve yediden yetmişe herkesin sevdiği masalın, müzikli çocuk oyunu Şubat ayı boyunca Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

23 Şubat’a kadar sahnede

HUN Çocuk Tiyatrosu’nun sevgi ve dostluk temalı “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı oyununda, Yenimahalle’deki 4-12 yaş arası çocuklara büyüklerin sözünden çıkmanın ve doğru yoldan ayrılmanın ne kadar çok soruna yol açabileceğinin yanı sıra, yabancılara karşı da dikkatli olunması gerektiği anlatılacak.

2 Şubat Pazar günü saat 13.00’da ilk gösterimi yapılacak olan “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli müzikli tiyatro oyunu 23 Şubat’a kadar her Salı saat 10.00’da, her Pazar saat 13.00’da ve her Perşembe saat 14.00’da sahnelenecek. 

Okullar için randevu almak isteyenler 526 25 38’i arayarak rezervasyon yaptırabilirler.
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Bugün 11:27 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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