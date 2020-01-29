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Temiz çevre temiz Pursaklar

Çevre temizliğine büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Temiz çevresiyle örnek bir ilçe ortaya koymak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz, ferah, sağlıklı, huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yaz aylarında başlatılan temizlik seferberliğini kışında devam ettiren   Pursaklar Belediyesi, yaptığı temizlik seferberliği ile ilçe genelinde ara sokaklar ve caddeler de; yol yıkama ve durak temizliği, konteyner yıkama, çöpler ve gelişi güzel bırakılan şişeler, poşetler, evsel atıklar ve cam kırıkları ve dökülen yapraklar, görüntü kirliliğine, kötü kokuya yol açan ve doğaya zarar verebilecek tüm atıklar ve pek çok alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler karış karış, köşe bucak temizlik faaliyetini sürdürüyor.

'Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum' projesi ile temizlik seferberliğinde önemli bir yol kat ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘’Geleceğimize, sağlık ve umutla bakabilmek sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Belediye olarak bu yönde aralıksız çalışıyoruz. Çevreye karşı duyarlılık oluşturmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bu yönde hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Ekiplerimiz de tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.  Şehrimizin bütün ana cadde ve sokaklarda her gün düzenli olarak çöp toplanıyor. Vakumlu süpürme araçları ve süpürge ekipleri ile gün içerisinde şehrimizdeki cadde ve sokaklar periyodik olarak süpürülüyor. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine de teşekkür ediyorum.” dedi.
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Bugün 11:32 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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