Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:58 TSİ- Belediye G: Bugün 12:14 TSİ

Keçiören’den Elazığ ve Malatya’ya yardım seferberliği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemizin kalbi Elâzığ ve Malatya için atıyor''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemizin kalbi Elâzığ ve Malatya için atıyor. Şimdi birbirimize destek olma zamanı. Zor günler omuz omuza aşılır. Keçiören Belediyesi olarak hazırladığımız 2 tır yaşam malzemesini yola çıkardık. Yardım etmek için seferber olan tüm Keçiörenlilere teşekkür ediyorum.” dedi.

2 TIR YAŞAM MALZEMESİ YOLA ÇIKTI

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depreminin ardından Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 tır, Ankara Valiliği koordinasyonuyla Elazığ ve Malatya’daki depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Keçiören Belediyesi önünden Başkan Altınok tarafından uğurlanan tırlar yardım konvoyuna katılmak üzere ilk olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığının (GAMER) bulunduğu noktaya ulaştı. Keçiören Belediyesi yardım tırları daha sonra Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve diğer ilçe belediye başkanlarının da katıldığı programla Elazığ ve Malatya’ya ulaşmaları için konvoy halinde yola çıktılar.

TÜRKİYE’NİN KALBİ ELAZIĞ VE MALATYA’DA”

Yardım tırlarını uğurladıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Turgut Altınok, “Isıtıcı, battaniye, gıda kolisi, mont, ayakkabı, çocuk bezi, yorgan, yatak, yastık ve halı gibi muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu tırımızı yola çıkardık. Soğuk kış günlerinde çadırlarda kalan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Siyasi parti ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’nin kalbi Elazığ ve Malatya’da. Zor zamanlarda kenetlenerek birlik ve kardeşlik örneği gösteren ülkemizle gurur duyuyoruz. Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi felaketlerden korusun.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Satın alma, sahiplen mask
Satın alma, sahiplen
First Lego League için geri sayım başladı mask
First Lego League için geri sayım başladı
Türkiye Şampiyonu Sincan Belediyesi Sporcusu Ezel Toprakpınar oldu mask
Türkiye Şampiyonu Sincan Belediyesi Sporcusu Ezel Toprakpınar oldu
Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri mask
Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri
Yenimahalle'nin sporcularından madalya şov mask
Yenimahalle'nin sporcularından madalya şov
Temiz çevre temiz Pursaklar mask
Temiz çevre temiz Pursaklar
“Kırmızı Başlıklı Kız” Yenimahalle’ye geliyor mask
“Kırmızı Başlıklı Kız” Yenimahalle’ye geliyor
Başkan Altınok: “Risk taşıyan gecekonduları yıkıyoruz” mask
Başkan Altınok: “Risk taşıyan gecekonduları yıkıyoruz”
Mamak’ta ailecek eğlence mask
Mamak’ta ailecek eğlence
Kahramankazan tek yürek oldu mask
Kahramankazan tek yürek oldu

Bugün 11:58 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Satın alma, sahiplen mask
Satın alma, sahiplen
First Lego League için geri sayım başladı mask
First Lego League için geri sayım başladı
Türkiye Şampiyonu Sincan Belediyesi Sporcusu Ezel Toprakpınar oldu mask
Türkiye Şampiyonu Sincan Belediyesi Sporcusu Ezel Toprakpınar oldu
Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri mask
Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri
Yenimahalle'nin sporcularından madalya şov mask
Yenimahalle'nin sporcularından madalya şov
Temiz çevre temiz Pursaklar mask
Temiz çevre temiz Pursaklar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü mask
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor mask
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Altındağ’ın yardımları yola çıktı mask
Altındağ’ın yardımları yola çıktı
Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi mask
Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı mask
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL