Keçiören’den Elazığ ve Malatya’ya yardım seferberliği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemizin kalbi Elâzığ ve Malatya için atıyor. Şimdi birbirimize destek olma zamanı. Zor günler omuz omuza aşılır. Keçiören Belediyesi olarak hazırladığımız 2 tır yaşam malzemesini yola çıkardık. Yardım etmek için seferber olan tüm Keçiörenlilere teşekkür ediyorum.” dedi.

2 TIR YAŞAM MALZEMESİ YOLA ÇIKTI

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depreminin ardından Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 tır, Ankara Valiliği koordinasyonuyla Elazığ ve Malatya’daki depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Keçiören Belediyesi önünden Başkan Altınok tarafından uğurlanan tırlar yardım konvoyuna katılmak üzere ilk olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığının (GAMER) bulunduğu noktaya ulaştı. Keçiören Belediyesi yardım tırları daha sonra Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve diğer ilçe belediye başkanlarının da katıldığı programla Elazığ ve Malatya’ya ulaşmaları için konvoy halinde yola çıktılar.

“ TÜRKİYE’NİN KALBİ ELAZIĞ VE MALATYA’DA”

Yardım tırlarını uğurladıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Turgut Altınok, “Isıtıcı, battaniye, gıda kolisi, mont, ayakkabı, çocuk bezi, yorgan, yatak, yastık ve halı gibi muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu tırımızı yola çıkardık. Soğuk kış günlerinde çadırlarda kalan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Siyasi parti ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’nin kalbi Elazığ ve Malatya’da. Zor zamanlarda kenetlenerek birlik ve kardeşlik örneği gösteren ülkemizle gurur duyuyoruz. Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi felaketlerden korusun.” dedi.