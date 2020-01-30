Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:57 TSİ- Belediye G: Bugün 09:58 TSİ

Mamak Belediyesi Elazığ’da

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremin ardından Mamak Kaymakamlığı ile ortaklaşa iki tır yardım malzemesi yola çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremin ardından Mamak Kaymakamlığı ile ortaklaşa iki tır yardım malzemesi yola çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatı doğrultusunda, içerisinde battaniye, giyecek ve kuru gıda gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tır’ının yanı sıra Mamak Belediyesi’ne ait çay, çorba ve salep araçları da deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Elazığ’a giderek, deprem bölgesini gezdi, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek acılarını paylaşan Köse, “Yaralarımızı devletimizin güçlü, şefkatli eli ile hep birlikte sarıyor, acılarımızı ve umutlarımızı paylaşıyoruz. Mamak Kaymakamlığımız, Ankara Valiliği ve AFAD Koordinasyonu ile yardım malzemelerini Elazığ’a ulaştırmaya devam ediyoruz. El ele, omuz omuza acıları paylaşıyoruz. Biz biriz ve beraberiz. Rabbim afetlerden korusun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah.” dedi.

Omuz verdik

Deprem bölgesinde Mamak Belediyesi’ne ait çorba ikram araçları ile depremzedelere çorba ikram eden Köse, ardından ağır hasarlı evlerine giremeyen ve spor salonlarında kalan depremzedeleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köse son olarak, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yardımına koşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanlarını da ziyaret ederek,teşekkür etti.

Köse, “ Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı ve maddi zarara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acı ortak. Omuz verdik. Rabbim daha beter felaketlerden ülkemizi korusun.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çocuklar tatillerini sporla geçiriyor mask
Çocuklar tatillerini sporla geçiriyor
Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor mask
Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor
Yenimahalle’nin yardım eli deprem bölgesinde mask
Yenimahalle’nin yardım eli deprem bölgesinde
İkinci Bahar'da "Eklem Ağrıları" semineri mask
İkinci Bahar'da "Eklem Ağrıları" semineri
Çankaya’da eğitime engel yok mask
Çankaya’da eğitime engel yok
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor mask
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor
Kadınlar arası dart turnuvasında kıran kırana mücadele mask
Kadınlar arası dart turnuvasında kıran kırana mücadele
Madalyaya kulaç attılar mask
Madalyaya kulaç attılar
Tedavisi tamamlanan Pamuk sahibine teslim edildi mask
Tedavisi tamamlanan Pamuk sahibine teslim edildi
Altındağ’da güvenli parklar mask
Altındağ’da güvenli parklar

Bugün 09:57 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çocuklar tatillerini sporla geçiriyor mask
Çocuklar tatillerini sporla geçiriyor
Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor mask
Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor
İkinci Bahar'da "Eklem Ağrıları" semineri mask
İkinci Bahar'da "Eklem Ağrıları" semineri
Çankaya’da eğitime engel yok mask
Çankaya’da eğitime engel yok
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor mask
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor
Kadınlar arası dart turnuvasında kıran kırana mücadele mask
Kadınlar arası dart turnuvasında kıran kırana mücadele
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı mask
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti mask
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti
Altındağ’ın yardımları yola çıktı mask
Altındağ’ın yardımları yola çıktı
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü mask
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor mask
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL