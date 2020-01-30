Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan engellilerin daha rahat yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, engelli vatandaşları evinde ziyaret ederek, sorunlarını yerinde araştırıp çözüm buluyor.

Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, Engelsiz ev ziyaretleri ile ilçedeki engelli vatandaşların eğitim, istihdam, ulaşım, yemek, sağlık gibi sorunlarına çözüm üretiyor. Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizleri evlerinde ziyaret ederek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, mahalle mahalle dolaşarak engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek vatandaşların sesine kulak vermeyi sürdürüyor.

Her daim engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay ziyaretler ile ilgili şu bilgileri paylaştı; ‘‘Bizler belediye olarak ilçemizdeki engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek hatırlarını sormak, yanlarında olduğumuzu bildirmek istedik. Bu nedenle de ilçemizdeki ailelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Elimizdeki kaynaklarımızı, imkânlarımızı hemşehrilerimize ulaştırmaya onlara dokunmaya gayret ediyoruz. Zira ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin, engelsiz bir hayatı yaşamalarını sağlamak bize büyük bir mutluluk veriyor.’’ dedi.

Ziyaretlerin ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in selamlarının ileterek ailelere çeşitli hediyeler verdi.