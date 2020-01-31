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Mamaklı gençler madalyaya doymuyor

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyükler Taekvando Şampiyonası'nda, 3 üçüncülük, bir Türkiye Şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza atan Mamak Belediyesi Tekvando Takımı,  bu kez de Türkiye’nin en başarılı üç kulübü arasına girmeyi başardı.

Elif Duman
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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyükler Taekvando Şampiyonası'nda, 3 üçüncülük, bir Türkiye Şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza atan Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, bu kez de Türkiye’nin en başarılı üç kulübü arasına girmeyi başardı. Ankara’da yapılan ve toplamda 650 kulüp, 3600 sporcunun katıldığı Büyükler ve Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda, aldığı derecelerle Türkiye’de adını duyuran Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı sporcuları milli takıma katılma hakkı da kazandı. Milli takımı seçilen sporcular 3 Şubat’ta ise Mamak’ı İstanbul’da yapılacak olan uluslararası şampiyonada temsil edecekler.

Büyük bir potansiyel var

Mamaklı gençlerin spor dallarında büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bunun da en büyük ispatı elde edilen başarılar oluyor. Yerel yöneticiler olarak bizlerde gençlerimize destek veriyor altyapı ve organizasyonlarımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

12 sporcu uluslararası arenada boy gösterecek

Büyükler ve Gençler Türkiye Tekwondo Şampiyonası’nda derece elde eden Mamak Belediyesi Tekvando Takımı sporcuları ise şöyle; büyükler kategorisinde Tuğba Yılmaz 53 kiloda 1., Mehmet Kani Polat 68 kiloda 3., Safiye Polat 53 kilo da 3., Kemal Külük 63 kiloda 3., Onur Meşe 68 kiloda 6.,  İrem Yağcı 49 kiloda 7., Samet Erkovan 68 kiloda 7., Beyza Nur Güngör  49 kiloda 8. olurken gençler kategorisinde,  Aysel Nur Sağlık 68 kiloda 1., Kadir Şantaş 63 kiloda 2., Gökdeniz Bilici 48 kiloda 2., Yusuf Kılıç 55 kiloda 6. oldu.
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Bugün 10:00 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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