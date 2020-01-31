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Başkan Altınok: "Teleferiğe binmeyen çocuğumuz kalmasın"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de ve Ankara’da teleferiğimizi görmeyen, onunla seyahat etmeyen çocuğumuz kalmasın diye sömestir boyunca teleferiğimiz öğrencilerimize ücretsiz hizmet verdi.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de ve Ankara’da teleferiğimizi görmeyen, onunla seyahat etmeyen çocuğumuz kalmasın diye sömestir boyunca teleferiğimiz öğrencilerimize ücretsiz hizmet verdi. Keçiören’i kuşbakışı görmek isteyen tüm çocuklarımızı bu hafta sonu da teleferik turuna bekliyoruz.” dedi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Başkan Turgut Altınok tarafından teleferik gezisinin sömestirde tüm öğrencilere ücretsiz olduğunun duyurulması, Subayevleri ve Tepebaşı güzergâhında hizmet veren tesisi çocukların ve ailelerin gözdesi haline getirdi.

“KEÇİÖREN’DE SÖMESTİR DOLU DOLU GEÇTİ”

Başkan Turgut Altınok, “Teleferiğimiz, çocuklarımıza ve ailelerine Keçiören’i kuşbakışı seyretme fırsatı sunuyor. Kalaba Kent Meydanını, belediye binamızı, Atatürk Botanik Bahçesini, Keçiören Şelalesini, Estergon Kalesini, yapım aşamasında olan Cumhuriyet Kulesini net bir şekilde görebildiğimiz teleferiğimize aileler de ücretsiz binebiliyor. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için Keçiören’de sömestir dolu dolu geçti. Ücretsiz gezi ve ziyaretler, tiyatro oyunları ve konser gibi birçok sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de çocuklarımıza hizmet vermeye devam etti.” dedi.

“20 DAKİKALIK BİR SEYİR KEYFİ”

Her biri 8 kişilik olan ve toplamda 16 kabinle hizmet veren teleferik, ziyaretçilerine 20 dakikalık bir seyir keyfi yaşatıyor. En yüksek noktası 85 metre olan, günlük ortalama 1000 yolcuyu ağırlayan teleferik 2008 yılından beri hizmet veriyor. Teleferik, hizmete başladığı dönemde 1653 metrelik hat uzunluğuyla Avrupa ve Türkiye’nin en uzun hatta sahip teleferiği olarak biliniyordu.
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Bugün 10:14 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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